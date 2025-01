松本潤主演映画『99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE』 2025年1月12日地上波初放送決定！豪華キャストが再結集

人気ドラマシリーズの劇場版『99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE』が、2025年1月12日(日)よる9時から地上波初放送されることが決定した。この作品は、松本潤が主演を務めるリーガル・エンターテインメントで、オールキャストが再結集し、新たなヒロインとして杉咲花が加わる。本作は、99.9%逆転不可能とされる刑事事件に挑む弁護士たちの姿を描いた作品で、2016年と2018年に放送されたドラマシリーズは高視聴率を記録。幅広い世代から支持を集め、2021年12月には映画化され、興行収入30億円、観客動員数220万人を超える大ヒットを記録した。99.9%という数字は、日本の刑事裁判における有罪率を示しており、起訴されればほぼ有罪が確定する状況を意味する。しかし、本作ではその0.1%に隠された事実を追求する弁護士たちの姿が描かれ、最後まで諦めずに真実を求める姿勢が観る者の心を掴む。松本潤演じる超型破りな弁護士・深山大翔と、香川照之演じる敏腕弁護士・佐田篤弘の名コンビに加え、杉咲花が演じる新人弁護士・河野穂乃果も加わり、物語はさらに盛り上がる。片桐仁、マギー、馬場園梓など、ドラマシリーズから続投するキャストも多く、岸部一徳や榮倉奈々、木村文乃などの歴代ヒロインも再登場する。新たに加わるキャストには、西島秀俊が演じるミステリアスな弁護士・南雲恭平や、蒔田彩珠が演じる天才ピアニスト・南雲エリ、道枝駿佑が演じる青年・重盛守など、豪華な面々が揃い、物語を一層引き立てる。深山たちが挑むのは、15年前に起きた天華村毒物ワイン事件に関する依頼。謎の弁護士・南雲とその娘エリが関わるこの事件は、一見善良そうな南雲が果たして敵なのか味方なのかという緊迫した展開を見せる。深山たちは、村で出会った青年・守の協力を得ながら、事件の真相を徹底的に調査するが、やがて思わぬ罠に直面することになる。果たして深山たちは、0.1%の事実にたどり着くことができるのか。緊迫感あふれるストーリー展開と、キャラクターたちの成長が見どころとなる。■番組概要タイトル:『映画「99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE」』放送日時:2025年1月12日(日)よる9:00〜11:15出演:松本潤、香川照之、杉咲花、片桐仁、マギー、馬場園梓、馬場徹、映美くらら、池田貴史、岸井ゆきの、西島秀俊、道枝駿佑(なにわ男子)、蒔田彩珠、榮倉奈々、木村文乃、青木崇高、高橋克実、石橋蓮司、奥田瑛二、笑福亭鶴瓶、岸部一徳スタッフ:主題歌:嵐「Find The Answer」、監督:木村ひさし、脚本:三浦駿斗、音楽:井筒昭雄公式サイト: https://www.tbs.co.jp/program/999tbs_20250112/ ©2021『99.9-THE MOVIE』製作委員会