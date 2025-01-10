ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡Àµ·î¤Ï83ºÐÉã¤È²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¡¡½üÌë¤Î¾â¤ÇÈÑÇºÊ§¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¿·Ç¯Áá¡¹¡Ö¤â¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê55¡Ë¤¬10Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Î¼Â²È¤Ç83ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤È²á¤´¤·¤¿Àµ·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯1²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¤´Êó¹ð¤¹¤ë¤ó¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¤¯¤Æ¤´Êó¹ð¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÍÆ¯¥¢¥Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤ß¤½¤«¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¤ò¸«¤ÆÇ¯±Û¤·¤ò¤¹¤ëÎãÇ¯¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¡¢Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆµþÅÔ¡¦±Ê´ÑÆ²¤Ø½Ð³Ý¤±¤Æ½üÌë¤Î¾â¤òÆÍ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ½üÌë¤Î¾â¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤½¤®¤âºÑ¤ó¤Ç¿·Ç¯µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¿´¤ò»î¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö83ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤È55ºÐ¤ÎÃæÇ¯¤ÎÌ¼¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤¿¤ï¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥Ð¥È¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ß¤¤¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÉãÌ¼¤Î¿·Ç¯¡£Ä«ÃëÈÕ¤ÎÎÁÍý¤ÏÍÆ¯¥¢¥Ê¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö1ÆüÌÜ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤ÆÀï¤¤¤ÏÈò¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡È¥Ñ¥Ñ¡¢Ä«¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ÈÍñ¾Æ¤¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡É¡ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤¡É¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡É¡×¤ÈÄ«¿©¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¤òºî¤Ã¤Æ1ÆüÌÜ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö2ÆüÌÜ¡È¥Ñ¥Ñ¡¢ºòÆüÌÜ¶Ì¾Æ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤éÍñ¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡©¡É¡È¤¤¤äÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Ç¤¤¤¤¡É¡£3ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÈÍñ¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤Í¡©¡É¡È¤¤¤äÌÜ¶Ì¾Æ¤¡É¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Â³¤¡¢4ÆüÌÜ¤Ë¡Ö¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÏÍñ¾Æ¤¤ä¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È²¶¤ÏÌÜ¶Ì¾Æ¤¤¬¹¥¤¤ä¤«¤é¡É¡×¡£Éã¿Æ¤Î¹¥¤ß¤òÃÎ¤ê¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤éÁá¤¯¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤ä¡ª¡×¤ÈÆâ¿´»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5ÆüÌÜ¤ÎÄ«¿©¡£ÍÆ¯¥¢¥Ê¤¬ÌÛ¤Ã¤ÆÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¡ÈËèÆüÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ä¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¥¦¥Á¤ÎÉã¿Æ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡£¡Ö¤â¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤Ç¥Ö¥Á¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤â²¿¤Ç»ä¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ó¤ä¤í¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤âËèÆü¿·¤·¤¤¤´ÈÓ¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1¹çÈ¾¿æ¤¤¤¿»Ä¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë±ö°®¤ê¤Ë¤·¤ÆÌëÃæ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¿¤«¤éÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤ó¤«¡ª¤É¤Ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Í¤ó¡ª¤È¤«Á´Éô¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿·Ç¯Áá¡¹¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÍÆ¯¥¢¥Ê¡£¡Ö½üÌë¤Î¾â¤ÇØá¤Êª¤òÍî¤È¤·¤Æ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£