º£Ç¯¤â¡Ö°¤Éôµð¿Í¡×¤ÎÍ¥¾¡¤¬¸Ç¤¤¡ÈÂçÊä¶¯°Ê³°¤ÎÍýÍ³¡É¡¡¡ÖÌîÂ¼ID¤Î¿½¤·»Ò¡×¡ÖËâ²þÂ¤¡×2¿Í¤ÎÌ¾¥³¡¼¥Á¤È¤Ï
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¶õÁ°¤Î70²¯±ßÂçÊä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃíÌÜ¤Î¡ÈÊä¶¯¡É¤¬¡¢¶¶¾å½¨¼ù¡¦ºîÀïÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤Î11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤À¡£µð¿Í¤Ïºòµ¨4µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇDeNA¤Ë´°ÇÔ¡£2µ¨ÌÜ¤Î°¤Éôµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤¬»ê¾åÌ¿Îá¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Ï¸Î¡¦ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢2007Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ç3Ç¯´Ö¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆíåÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¡ÖÌîÂ¼IDÌîµå¡×¤ÎÀ¸¤»ú°úÅªÂ¸ºß¤À¡£2012Ç¯¤«¤é¤Ïµð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòµ¨¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤òÉü³è¤µ¤»¤¿µ×ÊÝ¹¯À¸¡¦½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢MLB°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢º£µ¨¤Ï³ÚÅ·¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÉü³è¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë°¤Éôµð¿Í¤ÎÌ¿±¿¤¬Â÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÀäÂç¿®Íê¤¹¤ë2¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤Ï
¡¡¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2000Ç¯¤Ë°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤Ï³ÚÅ·¡¢µð¿Í¡¢À¾Éð¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¶¶¾å¥³¡¼¥ÁÆþ³Õ¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î´ÎÀù¤ê¤À¡£Åö½é¡¢´ÆÆÄ¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ç¡Ö¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤â¤¤¤¸¤é¤Ê¤¤¡×Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µð¿Í¤Ï¥ª¥Õ¤ËMLB¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦¿ûÌî¤ËÂ³¤¡¢Íè¤ë¤Ù¤¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÊÆÄ©Àï¤â³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î¶¯²½¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤¬»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿Êä¶¯¤¬¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤ÎÆþ³Õ¤À¤Ã¤¿¡£¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤ÏÁáÂ®Àè¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ï2002Ç¯¤ÎÂè1¼¡¸¶À¯¸¢°ÊÍè¤Ç¤¹¡£ON¤Ç¤µ¤¨¤âÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£¤Îµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²÷µó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¶¦Ãø¤â½Ð¤¹
¡¡¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²¸¿Í¤Î1¿Í¡£°ÂÅÄ³Ø±à¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Á°²ó¸¶µð¿Í¤ÇÆþ³Õ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¤Ë¡ÈÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¿´Íý¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¡É¤³¤È¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢°¤Éô¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¡ÊÂÇÎ¨340¡¢104ÂÇÅÀ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¡Ë¤ò¤¢¤²¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¶¾å¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸Å»²¤Îµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤·¤Æ¤«¤é¤â2¿Í¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆó·³´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é¤Î¡È³°Éô¥³¡¼¥Á¡È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶òÃÔ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¶¦Ãø¤â½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¤â¤Á¤í¤óå«¤âÈ×ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡ÊÍ¼´©»æµ¼Ô¡Ë¡£
¾®³Þ¸¶¤ò³°¤¹¤Ù¤
¡¡Á°²ó2012Ç¯¤Ë¸¶µð¿Í¤ËÅÅ·âÆþ³Õ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀ¶Éð±ÑÍøGM¤Ë¤è¤ë°ìËÜÄà¤ê¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÌîÂ¼IDÌîµå¤ÎÆ³Æþ¡×¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢À¶ÉðGM¤Ï¿Í»ö¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þÆÉÇä¤Ï2Ç¯Ï¢Â³3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Ë¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÈÖ¼ê¤¬ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡¢¶¶¾å¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Î10Æü¸å¤Ë¡¢À¶ÉðGM¤¬Åö»þ¤ÎÅÏî´¹±Íº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î³Î¼¹¤ÇÅÅ·â²òÇ¤¡£¸å¤í½â¤ò¼º¤Ã¤¿¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤ÏÂàÃÄ¤â³Ð¸ç¤·¤¿¤Û¤É¡£Åö½é¤Ï³°ÍÍ°·¤¤¤Ç´°Á´¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤È¤âÅöÁ³¤ÎÇ¡¤¯ÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¨È´¤¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ð¤«¤êºÎÍÑ¤¹¤ë°¤·¤ÅÁÅý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Ï°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£12Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«ËëÅö½é¤«¤éÏ¢ÇÔÂ³¤¤Ç²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¤½¤ÎÇÔ°ø¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¶¾å¤µ¤ó¤Ï¶ÛµÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤Ç¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¹¶·â¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂçÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¾®³Þ¸¶¡ÊÆ»Âç¡Ë¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤¹¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ïµ°Æ»¤Ë¾è¤ê¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤¬¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¾®³Þ¸¶¤ò¡Ö³°¤»¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¸¤¨È´¤¥³¡¼¥Á¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Ï¸½ÌòÅö»þ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àºßÀÒ»þ¡¢¡Ö¾®³Þ¸¶¤È¤Ïº¸±¦¤ÎÂåÂÇ¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÍ¼´©»æµ¼Ô¡Ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®³Þ¸¶¤ÎÉÔ¿¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢3Ï¢ÇÆ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºäËÜÍ¦¿Í¤äÄ¹Ìîµ×µÁ¤â¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Î»ëÅÀ¤Ë´¶Éþ¤·¡¢³°ÍÍ¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¶¶¾åÌç²¼À¸¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¡¼·¯¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«
¡¡°ìÊý¤Îµ×ÊÝ¹¯À¸¡¦½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¶áÅ´¡¢ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢1997Ç¯¤Ë°úÂà¡£¶áÅ´¡¢ºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éµð¿ÍÆþ¤ê¡£2Ç¯´ÖÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ûÌî¤ÎºÆÀ¸¤ËÃå¼ê¡£¿ûÌî¤Ïº£µ¨15¾¡¤ò¾å¤²¡¢ºÇÂ¿¾¡¤ÈMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¸«»öÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡Ö¿ûÌî¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÂ¤¤µ¤»¤¿¡£¼´Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¤¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç°®¤Ã¤¿µå¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌî¤âÅö½é¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¿®Êô¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈËâ²þÂ¤¡È¤Î°ÛÌ¾¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ïºå¿À¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¤Ïº£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤âºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ä·¨µ×»Ö¡Ê¸µ¶áÅ´¤Ê¤É¡Ë¤äÇ½¸«ÆÆ»Ë¡Ê¸µºå¿À¤Ê¤É¡Ë¤â¥¨¡¼¥¹¤Ë°éÀ®¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤Ç¤¹¡×¡Êµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Îµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢
¡Ö³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¿ûÌî¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÅÄÃæ¤Ï½½Ê¬Éü³è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀµ·î¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ôµ×ÊÝ¤µ¤ó¡Êµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Þ¡¼·¯¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¿ûÌî¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Õ
¡Ôµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Þ¡¼·¯¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡£µ×ÊÝ¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ì¤À¤±Åê¼ê¤ò¤¤¤¸¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¹¤´¤¤µ®½Å¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òËÜ¿Í¡ÊÅÄÃæ¾Âç¡Ë¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¤·¤¿¡Õ
¡¡ºòµ¨15¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¿ûÌî¤Î·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¤¬º£µ¨¤Îµð¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ¤ÎºÆÀ¸¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢µ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
IT¤ÎÆ³Æþ
¡¡¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×ÌîÂ¼IDÌîµå¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£µð¿Í¤âÂ¾µåÃÄ¤ËÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éIT²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À½¤ÎÃÆÆ»Â¬Äê¥Þ¥·¥ó¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤È¡¢Åê¼ê¤¬Åê¤²¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¥ì¤Ê¤É¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¹âÀÇ½¥«¥á¥é¤È¥ì¡¼¥À¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿°ÜÆ°¼°Â¬Äê´ï¡Ö¥é¥×¥½¡¼¥È¡×¡¢¤½¤·¤Æ22Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÁö¼Ô¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ò3D¤Î¥¤¥á¡¼¥¸±ÇÁü¤Ë¤·¤ÆÆ°ºî²òÀÏ¤ò¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤âÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤Î¤Ïºòµ¨4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤À¤±¤À¡£¶¶¾å¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÌ¾Êá¼ê¤À¤Ã¤¿°¤Éô¤òÌ¾´ÆÆÄ¤Ë¤¹¤ë¡È°ÕÍßËþ¡¹¡È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£µåÃÄ¤«¤é¤ÏºÇ¿·¤Î¡ÖiPad¡×¤ò»Ùµë¤µ¤ì¤ÆÍè·î1Æü¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷Ãæ¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¤ÏÏ¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Æ·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£
¾®ÅÄµÁÅ·¡Ê¤ª¤À¡¦¤®¤Æ¤ó¡Ë¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô