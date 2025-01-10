Ãæ¹ñ¤ÇÄã¶õÊªÎ®¤Î³èÍÑ²ÃÂ®¡¢24Ç¯¤Î¥É¥í¡¼¥óÂðÇÛ·ï¿ô¤ÏÌó270Ëü·ï
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹çÈî1·î10Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¤Ï2024Ç¯¡¢Äã¹âÅÙ¤òÈô¤ÖÍ¿Í¡¦Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ³èÆ°¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤¬¡¢¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹¡ÖÀ¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¡×¤Ë½é¤á¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Äã¶õ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸·¹¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Äã¶õÊªÎ®¤ÏÃ»µ÷Î¥Í¢Á÷¡¢ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤¿Èô¹Ô¡¢ÅÔ»ÔÇÛÁ÷¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÍ¥°ÌÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢³èÍÑ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É³«¤«¤ì¤¿2025Ç¯Á´¹ñ¸òÄÌ±¿Í¢³èÆ°²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÂðÇÛ·ï¿ô¤ÏÌó270Ëü·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹©¶È¡¦¾ðÊó²½Éô»±²¼¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡¢Ãæ¹ñÅÅ»Ò¾ðÊó»º¶ÈÈ¯Å¸¸¦µæ±¡¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î45ÅÔ»Ô¤¬Äã¶õ·ÐºÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÀ¯ºö¤ÎºöÄê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äã¶õ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºöÏÈÁÈ¤ß¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Äã¶õÊªÎ®¤Ï¤½¤Î¡Ö¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçáÅÁÏ¿·²Êµ»¡ÊDJI¡Ë¤Ê¤É¤Î¥É¥í¡¼¥óÂç¼ê¤¬¤¢¤ë¹Åì¾Ê¿¼圳»Ô¤Ï¡¢Äã¶õ¤ÈÊªÎ®¤òÍ»¹ç¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Î³«Âó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Äã¶õ·ÐºÑ´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡Ö¶õÃæ¡¦Î¦¾å°ì´ÓÍ¢Á÷¡×ÊªÎ®¥â¥Ç¥ë¤Î»î¸³ÅªÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤Ï24Ç¯¡¢¥É¥í¡¼¥ó¸þ¤±²ßÊªÍ¢Á÷Ï©Àþ94Ï©Àþ¤ò¿·Àß¤·¡¢Ï©Àþ¿ô¤Ï·×200Ï©Àþ¤òÄ¶¤¨¡¢Äã¶õ·ÐºÑ¤ÎÇ¯´ÖÀ¸»º³Û¤Ï900²¯¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡À¯ºö¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤1Ç¯¤ÎÄã¶õÊªÎ®¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÖÈôÌö¡×¤òÊÝ¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸òÄÌ±¿Í¢Éô¤Ï24Ç¯11·î¡¢¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¸òÄÌÊªÎ®¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¼Á¡¦¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°·×²è¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥í¡¼¥óÂðÇÛ¤Ê¤É¤Î¾¦¶È²½ÍøÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±ûÊÛ¸øÄ£¡¢¹ñÌ³±¡ÊÛ¸øÄ£¤ÏÆ±Ç¯12·î¡¢Åý°ìÅª¤«¤Ä³«ÊüÅª¤Ê¸òÄÌÍ¢Á÷»Ô¾ì¤Î·úÀß²ÃÂ®¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¹Ò¶õ´ÉÀ©ÂÎÀ©¤Î²þ³×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¡¢Äã¶õ¶õ°è¤Î´ÉÍý²þ³×¤ò¿¼²½¤µ¤»¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê°ìÈÌ¹Ò¶õ¡Ë¤ÈÄã¶õ·ÐºÑ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÄã¶õ¶õ°è¤Î´ÉÍý²þ³×¡×¤¬Äã¶õÊªÎ®¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ°è»ñ¸»¤ÎÍøÍÑ¸úÎ¨¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹â¤á¡¢Äã¶õÊªÎ®¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹¤¤Í¾ÃÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÊªÎ®¹ØÇãÏ¢¹ç²ñÅÅ»Ò»º¶È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÊ¬²ñ¤Îß¯³¤¹¿¡Ê¤Ï¤ó¡¦¤«¤¤¤³¤¦¡Ë¼¹¹ÔÉû²ñÄ¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É³«ºÅ¤µ¤ì¤¿24Ç¯Äã¶õÊªÎ®»º¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºö¤ä»Ô¾ì¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢Äã¶õÊªÎ®¤ÏÈ¯Å¸¤Î¹¥µ¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£