¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçÇË¡Ä80ÂåÉ×ÉØ¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬¥«ー¥Ö¤ÇÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ ±¿Å¾¤ÎÉ×¤¬»àË´¤·ºÊ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ
¡¡»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç1·î10Æü¡¢¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤Ï¤º¤ß¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Î80ÂåÃËÀ¤¬»àË´¤·¡¢ºÊ¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÅ»ÔÄ¹²¬Ä®¤Î½»Âð³¹¤òÄÌ¤ë»ÔÆ»¤Ç10ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¾è¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÅÅÃì¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´°Á´¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¼Ö¤Ï¡¢Á°¤ÎÉôÊ¬¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¤ÎÅÅÃì¤ä¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÊ½¤â²õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢É×¤Î»³¸ýÍ³Æó¤µ¤ó(87)¤¬»àË´¡¢½õ¼êÀÊ¤ÎºÊ(84)¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï½»Âð¤ÈÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£