Ãæ¹ñ¡ÖÅ´Í¾¤ê¡×À¤³¦¤«¤¯Íð¡¡ÉÔÆ°»º°²½¤ÇÍ¢½ÐºÇ¹â¿å½à
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î¡ÖÅ´Í¾¤ê¡×¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ÆÀ½Å´ÀßÈ÷¤Îºï¸º¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Î°²½¤Ç¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬½Ì¾®¡£Í¾¾êÊ¬¤¬³¤³°¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤Ï²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£ÆüËÜÀ½Å´¤òUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿Ãæ¹ñ¤Î¹½Â¤ÌäÂê¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÅ´¹Ý¶È¤Î¤«¤¯ÍðÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯1¡Á11·î¤Î¹ÝºàÍ¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ22.6¡óÁý¤Î1²¯115Ëü¥È¥ó¡£ÄÌÇ¯¤Ç²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿2015Ç¯¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÁÆ¹ÝÀ¸»º¹ñ¤Ç5³ä¶¯¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢Í¢½ÐÊ¬¤À¤±¤ÇÆüËÜ¤ÎÇ¯´Ö¤ÎÁÆ¹ÝÀ¸»ºÎÌ¡Ê23Ç¯¤ÏÌó8700Ëü¥È¥ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤À¡£
¡¡·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡ËÅ´¹Ý°Ñ°÷²ñ´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅ´¹Ý¶È¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤ÏOECD²ÃÌÁ¹ñ¤Î10ÇÜÄ¶¤Ë¾å¤ë¡£À¯ÉÜ»Ù±ç¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿²á¾êÀ¸»º¤Ï15Ç¯¤´¤í¤Ë¤â¹ñºÝÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀßÈ÷ºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤À¤¬¶áÇ¯¤ÎÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ç¼ûÍ×¤¬·ã¸º¡£ºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÊõÉð¹ÝÅ´½¸ÃÄ¤Î¸ÕË¾ÌÀ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¡Ø¸·Åß¡Ù¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹¡£