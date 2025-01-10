¡Ú¤ªÅ·µ¤µ¤¾ÝÅ¾·ë¡Ûº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Ê¸²½ÊüÁ÷¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊËè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö²Â»Ò¡¦½ã»Ò¤Î¤ªÅ·µ¤µ¤¾ÝÅ¾·ë¡×¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î°ËÆ£²Â»Òµ¼Ô¡¦ÎëÌÚ½ã»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢ËèÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌòÎ©¤Ä¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÁ´Ê¸¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢§¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¢§1·î10ÆüÇÛ¿®¹æ¡¡Ã´Åö
ÎëÌÚ½ã»Ò
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¡Ö¤ªÅ·µ¤µ¤¾ÝÅ¾·ë¡×¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©»ä¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤ÈÇ¯Ëö¼ºÇÔ¡¢Ç¯»Ï¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ï¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤ÎËºÇ¯²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤ÈÉÒ¤µ¤ó¤³¤ÈÎëÌÚÉÒÉ×¤µ¤ó¤È¾¯¿Í¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÀÊ¤ÏÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¤ªÎÙ¡£ÈÖÁÈ´ØÏ¢¤Î¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï½ªÈ×Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¤È²¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¡Ä¡Ä¡£¾¯¤·¤À¤±ÅÅ¼Ö¤Ç¿²²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬Ìµ»öµ¢Âð¡£²È¤Ç³ó¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¢¤ì¡©¡×
¡Ä¡ÄÇ¨¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼êÄ¢¤¬¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¡£2024Ç¯¤Î¼êÄ¢¤È2025Ç¯¤Î¼êÄ¢¡¢Î¾Êý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎ¾Êý¤È¤âÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤éÅÅ¼ÖÆâ¤Ç
¤ª¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤¿¤Ê¢ª¿å¤ò°û¤â¤¦¢ª°û¤ó¤À¢ª¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤¢¤Þ¤¯ÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¢ª³ó¤ÎÃæ¤¬¿å¿»¤·
¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ì¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢É¬»à¤Ç³ó¤ÎÃæ¿È¤òÁ´Éô½Ð¤·¡¢Éô²°¤Ë¹¤²¤Æ´¥¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ü¤·¤¿¤Î¤¬¿å¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¡Ë
¢¥¸µÆü¤Ë¤Ï¤ª»¨¼Ñ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê·Ü¤¬Â¿¤¯¤ÆÌý¤®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ë
Ç¯»Ï¤Ï¸µÆü¤«¤éÀµ·î»°¤¬Æü¤Ï¥Ë¥åー¥¹¥Ñ¥ìー¥É¤Ê¤É¥Ë¥åー¥¹Á÷½Ð¶ÐÌ³¤Ç½Ð¼Ò¡£
6Æü¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×½é²óÊüÁ÷¤ÇÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï½¼ÅÅ¤·¤Æ¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¡ª¶²¤ë¶²¤ëÇ¯Ëö¤Î¤³¤È¤ò»Ç¤¦¤È
¡ÖÍ¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤éÄ¹Ìî¤µ¤ó°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤è¡£¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£²¿ÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¾å¤«¤éÌÜÀþ¡£¤Ï¤¡¤¡¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï
¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤È¤â¡£¤¨¤¨¤¨ー¡ª¤À¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤ÏÇ¯Ëö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¤³¤È¤Ï¿å¤ËÎ®¤·¤Æ¡©º£Ç¯¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Ïº£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¹¤äÏÃÂê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·îÍË¤Ï¼ç¤ËÀ¯¼£¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ÏÍê¤ì¤ëÆóÌÚ·¼¹§¤µ¤ó¤È³ÑÃ«¹À°ì¤µ¤ó¡£²ÐÍË～¶âÍË¤ÏÎëÌÚÉÒÉ×²òÀâ°Ñ°÷¡¢ÉÒ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿åÍË¤Î¥ª¥È¥Ê¤Î¥Û¥ó¥Í¤Ï¡¢3·î19Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È»Ä¤¹¤È¤³¤í10²ó¡£ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤È¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥æー¥Ôー¥á¥í¥Ç¥£¥Û¥ê¥Çー¡×¼¡²ó¤Ï1·î13Æü(·î)À®¿Í¤ÎÆü11:00-13:00¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
ºòÇ¯¹üÀÞ¤·¤¿º¸¸ª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½ªÈ×¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¢¥¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ï»ä¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹
¤³¤Î¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë8Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï9ÆüÌë¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀãÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤È¤¤¤¦µ¤¾Ý¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë´¨µ¤¤¬À¾¤Þ¤ï¤ê¤ÇÎ®¤ì¹þ¤à¤È¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÀè¤ËÅ·µ¤¤¬¹Ó¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤¬½Ð¤¿¤é¡¢ÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢ð»¡Ê¤Ò¤ç¤¦¡Ë¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤âÀã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤ÇÀãÊø¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Î¹ÔÆ°¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
2025Ç¯¤¬¼«Á³ºÒ³²¤Î½ÐÍè¤ë¤À¤±¾¯¤Ê¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¡ÎëÌÚ½ã»Ò