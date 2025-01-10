·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¡¢¥ª¥¹¥«¥ë¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö·ãÆ°¤Î¥ª¥¹¥«¥ë PV¡×¸ø³«7Ì¾¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤â²ò¶Ø
1·î31Æü ¸ø³«Í½Äê
¡¡1·î31Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¤ÎPV¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î1¿Í¡È¥ª¥¹¥«¥ë¡É¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö·ãÆ°¤Î¥ª¥¹¥«¥ë PV¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë7Ì¾¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¡Ê1979Ç¯ÊüÁ÷¡¢À½ºî¡§Åìµþ¥àー¥Óー¿·¼Ò¡ËÁ´40ÏÃ¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö·ãÆ°¤Î¥ª¥¹¥«¥ë PV¡×¸ø³«
¡¡¥ª¥¹¥«¥ë¤ÎÇ®¤À¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¯¡Ö·ãÆ°¤Î¥ª¥¹¥«¥ë PV¡×¤Ç¤Ï¡¢°¼¹á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡ÖVersailles - ¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ - ¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ëËÜÊÔ¥·ー¥ó¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥¹¥«¥ë¤Ï¡¢¾·³²È¤ÎÀ×¼è¤ê¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤·¤Æ½÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃË¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¢¤ÎÊý¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¡×¤È¡¢14ºÐ¤Ç¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é²Ç¤¤¤Ç¤¤¿¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Ë»Å¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êë¤é¤·¤Ëº¤µç¤¹¤ë¥Ñ¥ê¤Î³¹¤Ç¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊµÜÄî¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à»ÔÌ±¤Î¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥¹¥«¥ë¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î±²Ãæ¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ª¥¹¥«¥ë¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï²¦ÈÞ¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë°ì¿Í¤Î½÷¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡¢¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÎø¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥ª¥¹¥«¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿ÍÄÆëÀ÷¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÎÇì¼ß¥Õ¥§¥ë¥¼¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥ª¥¹¥«¥ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÆÍÇ¡½÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¡Öº£¤µ¤é½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤í¤È¡Ä¡×¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È³ëÆ£¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡Ö»ä¤Ï¼«¤é¤Î¿´¤Ë½¾¤¤¡¢·³¿À¥Þ¥ë¥¹¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶»¤ËÀÀ¤¤¡¢³×Ì¿¤Î¹ÓÇÈ¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ª¥¹¥«¥ë¤òÂÔ¤Ä±¿Ì¿¤È¤Ïー¡£¡Ú·ãÆ°¤Î¥ª¥¹¥«¥ëPV ¡Ã ·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù¡Û
ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È7Ì¾°ìµó¸ø³«
¥Î¥¢¥¤¥æÉ×¿ÍÌò¡§Ê¿Ìî Ê¸
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹²¦¼¼¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¿¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤Î¶µ°é·¸¡£
¡Ú½Ð±éºîÉÊ¡Û
¡¡¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¡Ê81～86¡Ë¥é¥àÌò¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡Ê18～23¡Ë¼ã¶¹Î±ÈþÌò¡¢¡ÖONE PIECE¡×¡Ê18¡Ë¥Þ¥¶ー¡¦¥«¥ë¥á¥ëÌò¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¡¦¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¡Ê21¡Ëº´Çì¾»»ÒÌò¤Ê¤É
¥ë¥¤15À¤Ìò¡§ÂçÄÍË§Ãé
¡¡¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Î²¦¤Ç¥ë¥¤16À¤¤ÎÁÄÉã¡£
¡Ú½Ð±éºîÉÊ¡Û
¡Öµ¡Æ°Àï»Î Z ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡Ê85～86¡Ë¥ä¥¶¥ó¡¦¥²ー¥Ö¥ëÌò¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡Ê18～23¡ËÄá¸«Ãæ°ÓÌò¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥·¥êー¥º¡Ê19～¡ËÎÚÂìº¸¶á¼¡Ìò¤Ê¤É
¥í¥¶¥êーÌò¡§Áá¸«º»¿¥
¡¡º¤µç¤¹¤ë¥Ñ¥ê¤Î³¹¤Ç¥ª¥¹¥«¥ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ú½Ð±éºîÉÊ¡Û
¡Ö±Ç²è æá¤Î·Á¡×¡Ê16¡ËÀ¾µÜ¾Ë»ÒÌò¡¢¡ÖÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡×¡Ê17～19¡Ë¼Ø¶ôÌ´»ÒÌò¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥·¥êー¥º¡Ê19～¡Ë¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÌò¡¢¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¡Ê22～23¡Ë¥è¥ë¡¦¥Õ¥©ー¥¸¥ãーÌò¤Ê¤É
¥À¥°ーÂçº´Ìò¡§»³Ìî°æ¿Î
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹±ÒÊ¼Ââ¤Ç¥ª¥¹¥«¥ë¤ÎÉû´±¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú½Ð±éºîÉÊ¡Û
¡¡¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£ー¥¾¡×¡Ê09¡Ë¥µ¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£ー¥¾Ìò¡¢¡Ö²¶¤ÏÁ´¤Æ¤ò¡Ú¥Ñ¥ê¥¤¡Û¤¹¤ë ～µÕ´ª°ã¤¤¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÏËÁ¸±¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤～¡×¡Ê24¡Ë¥¯¥ì¥¤¥¹²¦Ìò¤Ê¤É
¥Ö¥¤¥¨¾·³Ìò¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹±ÒÊ¼Ââ¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¥ª¥¹¥«¥ë¤Î¾å´±¡£
¡Ú½Ð±éºîÉÊ¡Û
¡¡¡ÖONE PIECE¡×¡Ê03～¡Ë¥Þー¥·¥ã¥ë¡¦D¡¦¥Æ¥£ー¥Á¡¿¹õ¤Ò¤²Ìò¡¢¡ÖFate/Zero¡×¡Ê11～12¡Ë¥é¥¤¥ÀーÌò¡¢¡ÖËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¡Ê16～¡Ë¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥óÌò¤Ê¤É
¥¸¥ã¥ë¥¸¥§É×¿ÍÌò¡§ÅçËÜ¿ÜÈþ
¡¡¿´Í¥¤·¤¤¥ª¥¹¥«¥ë¤ÎÊì¡£
¡Ú½Ð±éºîÉÊ¡Û
¡¡¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¤Î¾ë¡×¡Ê79¡Ë¥¯¥é¥ê¥¹¡¦¥É¡¦¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥íÌò¡¢¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¡Ê84¡Ë¥Ê¥¦¥·¥«Ìò¡¢¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ê88～¡Ë¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤óÌò¤Ê¤É
¥í¥Ù¥¹¥Ô¥¨ー¥ëÌò¡§¾®Ìî¸¾Ï
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¤Î1¿Í¡£
¡Ú½Ð±éºîÉÊ¡Û
¡¡¡Ö¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡×¡Ê12～15¡Ë¹õ»Ò¥Æ¥Ä¥äÌò¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡×¡Ê18～19¡Ë¥¸¥ç¥ë¥Î¡¦¥¸¥ç¥Ð¥¡ー¥ÊÌò¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡×¡Ê18～¡Ë¼·À¥Î¦Ìò¤Ê¤É
¢¨·É¾ÎÎ¬
¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È
¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥¸¥§¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤
¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡§Ê¿Ìî °½
¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¨¡§Ë±ÊÍø¹Ô
¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥¼¥ó¡§²ÃÆ£ÏÂ¼ù
¥¢¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥½¥ï¥½¥ó¡§ÉðÆâ½ÙÊå
¥Õ¥íー¥ê¥¢¥ó¡¦¥É¡¦¥¸¥§¥íー¥Ç¥ë¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥Ù¥ë¥Êー¥ë¡¦¥·¥ã¥È¥ì¡§ÆþÌî¼«Í³
¥ë¥¤16À¤¡§Íî¹çÊ¡»Ì
¥¸¥ã¥ë¥¸¥§¾·³¡§¶ä²ÏËü¾æ
¥Þ¥í¥ó¡¦¥°¥é¥Ã¥»¡¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡§ÅÄÃæ¿¿µÝ
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¹õÌÚ Æ·
¢¨·É¾ÎÎ¬
·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¸ø³«µÇ°¡ª TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×Á´40ÏÃ¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®!!
¡¡1·î17Æü21»þ¤è¤ê¡¢¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTMS ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥¢¥Ë¥áÀ©ºî60¼þÇ¯¡Û¡×¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×Á´40ÏÃ¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ëè²ó¶âÍË21»þ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢ÇÛ¿®¡×»þ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¤â³«Êü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥áÈÇ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¢¡ÖTMS ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¥¢¥Ë¥áÀ©ºî60¼þÇ¯¡Û¡×¤Î¥Úー¥¸
TV¥·¥êー¥º¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
1·î17Æü¤è¤ê³«»Ï¡¢Ëè½µ¶âÍË21»þÇÛ¿®
Âè1～5ÏÃ
1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö:1·î24Æü¡Î¶â¡Ï20»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¢¢ÇÛ¿®¥Úー¥¸
Âè6～10ÏÃ
1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö:1·î31Æü¡Î¶â¡Ï20»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
Âè11～15ÏÃ
1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö:2·î7Æü¡Î¶â¡Ï20»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
Âè16～20ÏÃ
2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö:2·î14¡Î¶â¡Ï20»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
Âè21～25ÏÃ
2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö:2·î21¡Î¶â¡Ï20»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
Âè26～30ÏÃ
2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö:2·î28¡Î¶â¡Ï20»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
Âè31～35ÏÃ
2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö:3·î7¡Î¶â¡Ï20»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
Âè36～40ÏÃ
3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ～¡Ê¢¨ÇÛ¿®´ü´Ö:3·î14¡Î¶â¡Ï20»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨³ÆÏÃ¶¦¤Ë¡¢1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ñÆâ¸ÂÄêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®¾ðÊó/ÇÛ¿®´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¡§1979ー1980Ç¯¡¿À½ºî¡§Åìµþ¥àー¥Óー¿·¼Ò¡Ê¸½¡§¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×³µÍ×
¸ø³«É½µ¡§1·î31Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
¸¶ºî¡§ÃÓÅÄÍýÂå»Ò
STAFF
´ÆÆÄ¡§µÈÂ¼ °¦
µÓËÜ¡§¶â½ÕÃÒ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¬ ¿¿Î¤»Ò
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ß·Ìî¹°Ç·
²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·¡¢KOHTA YAMAMOTO
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§MAPPA
À½ºî¡§·à¾ì¥¢¥Ë¥á¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
ÇÛµë¡§TOHO NEXT¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º
¸å±ç¡§ºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û/¥¢¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¦¥Õ¥é¥ó¥»
¢¨·É¾ÎÎ¬¡ÚSTORY¡Û
¾·³²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ç¡¢¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÃËÁõ¤ÎÎï¿Í¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥¸¥§¡£
ÎÙ¹ñ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é²Ç¤¤¤Ç¤¤¿µ¤¹â¤¯Í¥Èþ¤Ê²¦ÈÞ¥Þ¥êー¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡£
¥ª¥¹¥«¥ë¤Î½¾¼Ô¤ÇÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊ¿Ì±¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¨¡£
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤ÇÃÎÀÅª¤Ê¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÎÇì¼ß¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥¼¥ó¡£
Èà¤é¤Ï±É²Ú¤ò¸Ø¤ë18À¤µª¸åÈ¾¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Ì¿¤òÈþ¤·¤¯À¸¤¤ë¡£
¥à¥Ó¥Á¥±È¯Çä¾ðÊó
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇºÂÀÊ»ØÄê¤¬¤Ç¤¤ëÁ°Çä·ô¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥ÉÁ´6¼ï¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¢¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¥Úー¥¸
(C)ÃÓÅÄÍýÂå»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦TMS
(C)ÃÓÅÄÍýÂå»Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ