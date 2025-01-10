¤Î¤ó¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ç¡È½ñ¤½é¤á¡ÉÈäÏª¡¡¡ÖåºÎï¤Ê»ú¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¡ª¡×¡Ö¶»ÄÇ¿Å¸¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ñ¤½é¤á¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¾å¼ê¤¤¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ê»ú¡×¡Ö¶»ÄÇ¿Å¸¤È¤Ï¡©¡×¡Ö½ñÆ»²È¥Î¥ó¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖåºÎï¤Ê»ú¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¡ª¡×ÃåÊª»Ñ¤Ç½ñ¤½é¤á¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ó¡¡¢¨¼Ì¿¿9ËçÌÜ
¡¡¡Ö#½ñ¤½é¤á¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ê¸»ú¤Ç¡Ö¹¥¤¤Î½ãÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡×¡Ö¶»ÄÇ¿Å¸¡×¤È½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤ò¸ø³«¡£ÃåÊª»Ñ¤Ç½ñ¤¤·¤¿¤¿¤á¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃåÊª¤âÈ±¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤âºÇ¹â¡£ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÊ¤Î¤¢¤ëÃåÊª»Ñ¤Î²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀÄ¤¤¥³¡¼¥È¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÇã¤Ã¤¿SLY¤Î¡¢¤è¤¯Ãå¤Æ¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î¥³¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡ÖÈþ¤·¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½ñ¤½é¤á¤¹¤ë»Ñ¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ú¤¬Âç¤¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÃåÊª¤È¥³¡¼¥È¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖåºÎï¤Ê»ú¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¡ª¡×ÃåÊª»Ñ¤Ç½ñ¤½é¤á¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ó¡¡¢¨¼Ì¿¿9ËçÌÜ
¡¡¡Ö#½ñ¤½é¤á¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ê¸»ú¤Ç¡Ö¹¥¤¤Î½ãÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡×¡Ö¶»ÄÇ¿Å¸¡×¤È½ñ¤¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤ò¸ø³«¡£ÃåÊª»Ñ¤Ç½ñ¤¤·¤¿¤¿¤á¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃåÊª¤âÈ±¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤âºÇ¹â¡£ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÊ¤Î¤¢¤ëÃåÊª»Ñ¤Î²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÀÄ¤¤¥³¡¼¥È¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÇã¤Ã¤¿SLY¤Î¡¢¤è¤¯Ãå¤Æ¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î¥³¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¡ÖÈþ¤·¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½ñ¤½é¤á¤¹¤ë»Ñ¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ú¤¬Âç¤¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÃåÊª¤È¥³¡¼¥È¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£