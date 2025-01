日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』をレビュー！

日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。トランプ本人が上映阻止を画策! 世界一ヤバい大統領の誕生秘話!* * *『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』評点:★4.5点(5点満点)



人間はどこまでも幼稚で下劣になれる

「勝ちゃあいいんだよイズム」が生理的な嫌悪感を抱かせるのは、それが人間性に対する侮辱であり攻撃だからだ。

「簡単に流されない強い心」とか「目的達成のためならどんな(他者の)犠牲も厭わない」という幼稚な「強さ」への憧れは、他者の尊厳を踏みにじることと常にワンセットだ。

最悪なのはその構造が転じて「他者を傷つけ、尊厳を踏みにじることのできる人間こそが『強者』で『勝者』なのだ」というバカ丸出しの価値観(とも呼べないが)へと至ることにある。

本作は若きドナルド・トランプが、赤狩りで悪名高い弁護士ロイ・コーンの薫陶を受けて、そういう「強者」「勝者」への道をひた走るさまを描いた作品だが、「悪党にもいいところがあった」というような平凡な陥穽にはまることなく、といってピカレスク・ロマンに堕することもなく、「人間はどこまでも幼稚で下劣になることができる」というあまり知りたくもない真実を正面から突きつけて圧倒的だ。

題名の「アプレンティス(弟子)」はトランプが出ていたリアリティTVの題名から来ているが、それがやがて『スター・ウォーズ』の皇帝と弟子(アプレンティス)のダース・ベイダーのように見えてくるのもヤバい。

