B’z

B’zが、2月15日に東京ドームで開催される「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」に出演が決定した。

一般社団法人 AP バンク(代表理事:小林武史)は、2025年2月15日・16日の2日間にわたり開催する「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」の追加情報を発表した。

出演アーティストの第4弾発表として、B’zの出演が決定した。出演日は2月15日、小林武史と櫻井和寿を中心に結成されたBank Bandと共演するBank Band with Great Artistsとしての出演となる。

また、1月10日12時より「LEncore会員 2次先行」「ローチケHMVプレミアム 2次会員先行」、17時より「プレリクエスト 2次先行」の3つのチケット先行抽選受付を開始した。いずれも受付は1月21日23時59分まで。

なお、受付席種としては、『ファミリーボックス席(定員4名)』と『バルコニー席』は受付終了となり、『指定席』のみの受付となる。

ap bank fes ’25 オフィシャルグッズの事前通販もオンラインショップで受付中。環境に配慮をした素材を使うなど消費活動が少しでもサステナブルな世の中に繋がっていくようなアイテムを、豪華クリエイターたちによる素敵なデザインでラインナップしている。ap bank fesが伝えたいメッセージが詰まった、こだわりのオリジナルグッズを揃えている。【ライブ情報】公演名:ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜日時:2025年2月15日(土) 開場 12:00 / 開演 14:00日時:2025年2月16日(日) 開場 11:00 / 開演 13:00日時:※終演時間は各日 20:30〜21:00 頃を予定しております。会場:東京ドーム主催:ap bank企画・制作:ap bank / LIVE / THE FOREST特別協力:東京ドーム運営:H.I.P.特別協賛:株式会社木下グループ【出演者】2月15日(土)[Bank Band with Great Artists] Bank Band、アイナ・ジ・エンド、imase、Salyu、スガ シカオ、B’z、槇原敬之[Band Act] 東京スカパラダイスオーケストラ、Mr.Children2月16日(日)[Bank Band with Great Artists]Bank Band、上白石萌音、JUJU、Superfly、宮本浩次、milet[Band Act] Saucy Dog、マカロニえんぴつ、Mr.ChildrenBank Band :小林武史 (Keyboards) / 櫻井和寿 (Guitar & Vocal, Chorus) / 小倉博和 (Guitar) / 亀田誠治 (Bass) / 河村“カースケ”智康 (Drums) / 山本拓夫(Sax, Flute) / 西村浩二(Trumpet) / 四家卯大 (Cello) / 沖祥子 (Violin) / イシイモモコ (Chorus) / 小田原ODY友洋(Chorus)<受付スケジュール>LEncore 会員 2次先行(抽選) / ローチケ HMV プレミアム 2次会員先行(抽選)1月10日(金)12:00〜1月21日(火)23:59※受付券種:指定席受付 URL https://l-tike.com/apbankfes25/プレリクエスト 2 次先行(抽選)1月10日(金)17:00〜1月21日(火)23:59※受付券種:指定席受付 URL https://l-tike.com/apbankfes25/以降のチケット販売スケジュールは随時更新いたします