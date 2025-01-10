¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É5Âæ¤¬¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¡¡Ì¾¸Å²°¹âÂ®²¼¤ê Æï¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¡¡4¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬
Ì¾¸Å²°¹âÂ®¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É5Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÌ¾¸Å²°¹âÂ®¤Î»ö¸Î¸½¾ì¾å¶õ¤Ç¤¹¡£5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö¤¬Âç¤¤¯ÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÂç²æËãÄ®¤ÎÌ¾¸Å²°¹âÂ®²¼¤êÀþÆï¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ5Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç4¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»ö¼Ô¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ÇµßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½¾ì¤Ï°ì¼ÖÀþ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¡¢¸½¾ì¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£