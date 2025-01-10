ÀÐÇË¼óÁê¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¼óÁê¤È²ñÃÌ¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏÂ¥¿Ê¤Ç°ìÃ×¡Ä²Â»ÒÉ×¿Í¤Ï¼óÁêÉ×¿Í¤ÈÀ÷¤áÊªÂÎ¸³
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇË¼óÁê¤Ï¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ê¤É¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
Ê£»¨¤µ¤ÈÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÁý¤¹¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¤¬ÆüËÜ³°¸ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇÍ¥Àè¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤ÇÎ¾¼óÇ¾¤Ï¡¢¶¦Æ±·±Îý¤Ê¤É°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÅì¥·¥Ê³¤¡¦Æî¥·¥Ê³¤¾ðÀª¤ò½ä¤ê¡¢¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼¡´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎASEANÃÏ°è¤Ø¤Î·úÀßÅª¤Ê´ØÍ¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼«¿È¤Î¹ñ±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢²Â»ÒÉ×¿Í¤Ï¡¢¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁêÉ×¿Í¤ÈÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æº©ÃÌ¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ÷¤áÊªÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãë¿©²ñ¤Ê¤É¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡¢11Æü¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£