FCÂçºå¤¬U-23´Ú¹ñÂåÉ½FWÍûÅìÎõ¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡ÖJ2¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡×
FCÂçºå¤Ï10Æü¡¢¿ò¼ÂÂç³Ø(´Ú¹ñ)¤«¤éU-23´Ú¹ñÂåÉ½FWÍûÅìÎõ(20)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÍûÅìÎõ¤ÏÀ¤ÂåÊÌ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Îò¤ò»ý¤ÄFW¡£U-21´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FCÂçºå¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤¿ÍûÅìÎõ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£FCÂçºå¤È¤¤¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡ÖFCÂçºå¤¬J2¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÍûÅìÎõ¤ÏÀ¤ÂåÊÌ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Îò¤ò»ý¤ÄFW¡£U-21´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FCÂçºå¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£´Ú¹ñ¤«¤éÍè¤¿ÍûÅìÎõ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£FCÂçºå¤È¤¤¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡ÖFCÂçºå¤¬J2¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×