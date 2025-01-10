°¤ÁÉ¿À¼Ò¤âÀã²½¾Ñ ¸©Æâ¤Ë¹ßÀã¤ÇµÙ¹»¤â ³ÆÃÏ¤Ç¶äÀ¤³¦
10ÆüÄ«¤Ï¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÀã·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢10ÆüÄ«¤ÏÆî¾®¹ñÄ®¤ÇÉ¹ÅÀ²¼8.1ÅÙ¡¢·§ËÜ»ÔÉ¹ÅÀ²¼2.6ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸©Æâ18ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á8ÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÁÉ»Ô¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢°¤ÁÉ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¶Æâ¤ä²°º¬¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê°ìÌÌ¿¿¤ÃÇò¤ÎÀã·Ê¿§¤Ë¡£
¢£¾®³ØÀ¸
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¡ÊÀã¤òÆ§¤à¤È¡Ë¥³¥ê¥³¥ê¤¤¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¡×
Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç10Æü¤Ï»³´ÖÉô¤Î¾®Ãæ¹â¹»12¹»¤¬µÙ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸©Æî¤ÎÅ·Áð»Ô¤Ç¤â¡Ä¡£
¢£Í¹¾ÉðÍø¥«¥á¥é¥Þ¥ó
¡Ö£±¥»¥ó¥Á¼å¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹âÂæ¤«¤é¸«ÅÏ¤¹¤È½»Âð¤Î²°º¬¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç10Æü¡¢¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»12¹»¤¬µÙ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ïº£¸å¡¢12Æü¤Ë¤â»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»³ÃÏ¤Ç£µ¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç£±¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÅÅÀþ¤Ø¤ÎÃåÀã¤Ë¤è¤ëÄäÅÅ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£