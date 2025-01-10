TikTok¡Ö19Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÊÄº¿¡×¤â¡¡µ¬À©¿·Ë¡¤Î¡ÈÌµ¸úÈ½ÃÇ¡É¤Ê¤±¤ì¤Ð
Ãæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤òµ¬À©¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¤¿¤ÊË¡Î§¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆTikTokÂ¦¤¬Ë¡Î§¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤ÇµîÇ¯¡¢TikTok¤òµ¬À©¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊË¡Î§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤¬º£·î19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÇÛ¿®¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇäµÑ´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ï¡¢TikTokÂ¦¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¢§Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤¬¤³¤ÎË¡Î§¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢È¯¸ú¤ò±ä´ü¤¹¤ë¡¢¢§¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ï10Æü¤ËÊÛÏÀ¤ò³«¤¡¢TikTokÂ¦¤È¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜÂ¦¤ÎÁÐÊý¤«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï20Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀè·î¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤ÎÈ¯¸ú¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£