ÆüËÜ¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÇ½ÎÏ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ø µß½õÄú¤Ê¤É·Ù²ü´Æ»ëÍÑµ¡ºà¤Î¶¡Í¿¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¿ä¿Ê¤ò³ÎÇ§¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤³¤Î¸å¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ø°ÜÆ°Í½Äê
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï³¤¾åÊÝ°ÂÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¤ä¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É½ÅÍ×Êª»ñ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç°ìÁØ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÀ¤³¦¤ò¶¨Ä´¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÇ¯¤ÎASEANµÄÄ¹¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È¤µ¤é¤Ë¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¤¤¤¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖOSA¡áÀ¯ÉÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÇ½ÎÏ¶¯²½»Ù±ç¡×¤òÄÌ¤¸¤¿µß½õÄú¤Ê¤É¤Î·Ù²ü´Æ»ëÍÑµ¡ºà¤Î¶¡Í¿¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê¤¬¼«¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¢§È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É½ÅÍ×Êª»ñ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¢§Ã¦ÃºÁÇ¤ä¿åÁÇ¡¢LNG¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ç¤â¹¹¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¡¥¢¥ó¥ï¥ë¼óÁê
¡Ö¡Ê¤³¤¦¤·¤¿¹ç°Õ¤ò¡ËÅìµþ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç²ñ¤¦5·î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤¢¤¹¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¾åÅÄ,
²ð¸î,
²£ÉÍ,
Åìµþ,
Ë¡Í×,
ÇÛÀþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à