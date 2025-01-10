ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¥Ý¥Ä¥ê¡Ö²¿¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢£±¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯±¿£±°Ì¤ÎºòÇ¯¤ò²óÁÛ¤·¶ì¾Ð¤¤
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥À¥¦¥óDX¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤¬³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ºòÇ¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö·ÝÇ½³¦2025¡¡ºÇ¶¯±¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡£ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¦¤·ºÂ¡×¡ÖA·¿¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡ÖµîÇ¯¡¢»ä1°Ì¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤«¤é¡Ö1Ç¯¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»Å»ö±¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢1¿Í¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¡Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î´¿À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
ºòÇ¯1·î4Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÉÍÅÄ¤Ï1°Ì¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÌîË¾¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÍß¤·¤¤Êª¤¬Á´¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ëºÇ¹â¤Î1Ç¯¡×¤Ê¤É¤ÈÀê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤ª¤È¤áºÂ¡×¡ÖB·¿¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç48°ÌÃæ35°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀï¤¤¤ä¶¥Áè¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¸Å¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¡×¤Ê¤ÉÀê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£