石破茂首相、ロサンゼルス大規模山火事を受けＸに投稿「犠牲者に哀悼の意」
現在、東南アジアを訪問中の石破茂首相が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、カリフォルニア州で発生した大規模な山火事に対する心境を日本語と英語で述べた。
石破首相は「カリフォルニア州における悲惨な山火事に、大変心を痛めております。この悲劇の犠牲となられた方々に心から哀悼の意を表するとともに、負傷された方々の早期回復をお祈り申し上げます」と投稿し、この災害に対する深い悲しみを表現した。また、「この困難な時期に、私たちはアメリカ合衆国国民と共にあります」と連帯を示した。
石破首相は「カリフォルニア州における悲惨な山火事に、大変心を痛めております。この悲劇の犠牲となられた方々に心から哀悼の意を表するとともに、負傷された方々の早期回復をお祈り申し上げます」と投稿し、この災害に対する深い悲しみを表現した。また、「この困難な時期に、私たちはアメリカ合衆国国民と共にあります」と連帯を示した。
Deeply saddened by the devastating wildfires in California.— 石破茂 (@shigeruishiba) January 10, 2025
I extend my heartfelt condolences to the victims of this tragedy and wish a swift recovery to those who have been injured.
We stand in solidarity with the people of the United States during this difficult time.