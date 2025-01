ハッピーセット「きかんしゃトーマス」「リトルツインスターズ」が2025年1月17日(金)から全国のマクドナルド店舗(一部除く)に登場する。「きかんしゃトーマス」は色が変わるギミックや手押し走行を楽しめる。「リトルツインスターズ」はおしゃれなどに実用できる機能を備えている。今回も、事前に遊んでみた。イギリスで誕生した『きかんしゃトーマス』。2025年には原作である絵本出版から80周年を迎える。ソドー島で働くきかんしゃたちの日常やちょっとした事件が描かれる同作は、現在までに500話以上のエピソードが映像化され、世界200以上の地域で放送されている。人形を使った実写でスタートした映像作品は2009年に3DCGアニメーションに変更。2021年からはキャラクターデザインを大きく変更した2Dアニメ作品になっている。ハッピーセット「きかんしゃトーマス」は「きかんしゃトーマス」のおもちゃ全6種。トーマスと個性豊かな仲間たちの特徴を生かした仕掛け(ギミック)が特徴。トーマス達が互いに協力しあうチームワーク、友情の物語を自由に想像しながら遊ぶことで、社会性が育まれるだろう。手転がしで遊べるトーマスやパーシー、シャボン玉遊びができるジェームスのおもちゃなどは、手指や息を器用に使う遊び(身体動作)が楽しめる。また、クレーン車のカーリーのアームを動かしたりするおもちゃは図形や空間の認識を使いながら、方向を考える遊びができる。さらに、外箱のQRコードとおもちゃをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルのデジタルゲームが楽しめる。第1弾のおもちゃと第2弾のおもちゃでゲームの内容も変えられている。各おもちゃごとに登場するキャラクターや背景も異なるので、ぜひ、複数集めてゲームを楽しんでいただきたい。「リトルツインスターズ」は2025年に50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター。ゆめ星雲の思いやり星でうまれた双子のきょうだい星。お姉さんのララはこわがりでちょっぴり泣き虫。弟のキキは好奇心旺盛、ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。ハッピーセット「リトルツインスターズ」のおもちゃは全6種。キキ&ララのかわいい世界観が詰まったスタンプや小物入れなど、実用的で普段使いでき、身の回りをかわいく彩るおもちゃ3種と、コームやミラーなど、おしゃれが楽しめるおもちゃ3種。第1弾のおもちゃでは、手紙やお絵かきが楽しくなるスタンプで表現力を高め、生活習慣を身につけることができる。第2弾のおしゃれ遊びができるおもちゃでは、お星さまのコンパクトミラー、シュシュなどで楽しみながら身だしなみを整えることができる。キキ&ララの小物入れで手持ちのヘアゴムやヘアピンなども楽しく整理整頓しよう。リトルツインスターズの優しく夢見る世界感が詰まったおもちゃで、物語を想像しながら他者とのつながりや自分自身に注意を向ける発想が身につくのではないだろうか。

共に長い歴史を持ち、昭和世代も幼時に好きだった人も多いであろう「きかんしゃトーマス」と「リトルツインスターズ」。今回のハッピーセットは、お子さんのいる方はもちろん、単身の方も、幼い頃に思いを馳せつつ楽しんでいただきたい。※画像はイメージ。※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮を。(C) 2025 Gullane(Thomas) Limited(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652216今回も事前にアイテムをお借りして遊んでみた。「きかんしゃトーマス」は、全種シールが付いている。シールには細かいものもあり、数も結構あるので綺麗に貼ってから遊ぼう。「リトルツインスターズ」は組み立てもいらないので、袋から出せばすぐに遊べる状態だ。ハッピーセット「きかんしゃトーマス」第1弾:2025年1月17日(金)〜1月23日(木)▲全車、底面に車輪が付いているので、手転がしで遊べる。80周年スペシャル!金のトーマス▲スペシャルなカラーリングのトーマス。全種集めたときに真ん中に飾ると映えそう。ごし、ごし!トーマス▲側面の黒い部分を指でごしごしこすって温めると、色が消える。トーマスをきれいにお掃除した気分。ひっぱれ!カーリー▲クレーン部分は、上下と回転ができる。クレーンの先にはフックがあるので、ほかのおもちゃを引っかけて持ち上げちゃおう。第2弾:2025年1月24日(金)〜1月30日(木)えんとつからしゃぼん玉!ジェームス▲車体を上下に分割、下の部分をひっくり返すとくぼみがあるので、そのこシャボン液を入れておくことができ、えんとつをシャボン液につけて後ろからそぉーっと服と、シャボン玉の出来上がり!とびだせ!パーシー▲パーシーの後ろのあるカギ穴にカギを差し込み、カギのつまみを押すと、パーシーが飛び出す仕組み。かなりの勢いで飛び出すので、広いところで遊ぼう。しゅっぱつ!トーマス&サンディー▲駅舎の中にトーマスとサンディーのパネルをセットして、屋上の時計台部分を押すと、パネルが飛び出す。こちっらもかなりの勢いで飛び出すので、パネルを亡くさないよう注意。※画像はイメージ。※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮を。(C) 2025 Gullane(Thomas) Limitedハッピーセット「リトルツインスターズ」第1弾:2025年1月17日(金)〜1月23日(木)キキ&ララのお星さまスタンプ▲ピンクの雲を取り外すと、スタンプが現れる。スタンプはお星さまの模様。キキ&ララのユニコーンコーム▲キキとララがのったユニコーンの尻尾がコームになっている。コームは引き出し式なので収納してバッグにしまっておける。キキ&ララのお星さまネームクリップ▲中のカードに名前を書けば、ネームプレートの出来上がり。後ろにはクリップが付いているので、洋服やバッグに付けよう。第2弾:2025年1月24日(金)〜1月30日(木)キキ&ララのお星さまコンパクトミラー▲星形の中のキキとララをパカッと開けると、中にミラーが。ポケットにも入れられる大きさなので、持ち運びに便利、ちょっとしたときにすぐに使える。キキ&ララのなかよし小物入れ▲白い雲を開けると、中は小物入れになっている。アクセサリーなどの保管にちょうど良いサイズ。キキ&ララのふわふわシュシュ▲表裏がそれぞれピンクと水色にカラーリングされているので、紙を結ぶときにねじれて綺麗なグラデーションに。おしゃれっ子はゲットしておきたい!※画像はイメージ。※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮を。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652216