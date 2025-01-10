·ëº§È¯É½¤Î°ËÆ£º»è½¡¡º¸¼êÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¡Ö¤µ¤¤¤ê¤Á¤ã¤ó»ØÎØ¤Ä¤±¤Æ¤ë¡×Ä«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¶¦±é¼Ô¤¬¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÄÍÃÏÉð²í¡Ê53¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î½÷Í¥¡¦°ËÆ£º»è½(30)¤Îº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÍÃÏ¤Ï¡ÖBE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 ¡È2:BE¡ÉÀÊ¤Î²£ÊÂ¤Ó¤Ë¸×¤ËÍã ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ª½ª±é¸å¤ËRYOKI·¯¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¥Ñ¥·¥ã¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿°ËÆ£¡¢Ê¿Ç¸À¸À®¡¢ºæ¾®½Õ¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÄï¤ò±é¤¸¤¿¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤â¸ò¤¨¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£·î4Æü¤Ë·àºî²È¡¦Ë©ÍéÎµÂÀ»á¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿°ËÆ£¤Îº¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¤¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢»ØÎØ¤Ä¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤È¤Æ¤â¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£