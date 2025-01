¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¥¸ー¥ó¥º¿·TVCM½Ð±é·èÄê¡ª°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¶¦±é

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■TVCMソングは、サザンオールスターズの新曲「夢の宇宙旅行」

サザンオールスターズが、1月20日より放映が開始となるユニクロのジーンズ新TVCMに、メンバー全員で出演することが決定。併せて、CM映像がユニクロ公式YouTubeチャンネルにて公開された。

サザンオールスターズは、LifeWearスペシャルアンバサダーの綾瀬はるかと共演し、最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される新曲「夢の宇宙旅行」を、CM内でセッションする。

サザンオールスターズがユニクロのTVCMに出演するのは、2023年10月以来約1年ぶり。今回の新TVCMは、「LifeとWear/ジーンズホテル/MEN」と「LifeとWear/ジーンズホテル/WOMEN」の2バージョンが制作された。

多用化するライフスタイルの中で、どんなシーンにも心地よくフィットし、思いのままに自分を表現できるユニクロのジーンズコレクション。程よいワイド感ではき心地の良い「MEN ワイドストレートジーンズ」と、フレアシルエットでキレイに見える新商品「WOMEN ドレープワイドフレアジーンズ」にフォーカスした2本のTVCMでは、JEANS HOTELを舞台にユニクロのジーンズをはいて軽やかに演じる綾瀬はるかとサザンオールスターズが、楽しそうにスペシャルセッションを繰り広げる。

TVCMソングは、サザンオールスターズの新曲「夢の宇宙旅行」。3月19日にリリースされる最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される楽曲で、桑田のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM系列)で2024年末に初オンエアされると大きな反響を呼んだ。

「夢の宇宙旅行」は、軽やかでポップなメロディが弾けるグラムロックナンバーで、地球から飛び出し宇宙を旅するような世界観は今回のTVCMと見事にマッチ。サザンオールスターズの軽快な音楽に、何気ない日常の中に素敵な夢を感じさせる歌詞が乗り、聴いている人の心を弾ませる。

サザンオールスターズとユニクロのコラボレーションは、CMだけではない。1月17日には、ユニクロの公式アプリ内“UNIQLO LIVE STATION”で、TVCMオンエア直前に特別なLIVE配信(LIVE STATION)を実施することが決定。サザンオールスターズの未公開メイキング映像の初公開や、抽選で総計100名様に視聴者限定プレゼントが当たる企画など見どころが盛りだくさんだ。

さらには、1月11日に石川県から開幕する『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』でもユニクロが全面協力。“Powerd by ユニクロ”として、会場では1月10日にWEB公開されたCMが見れる他、ユニクロ店舗で使用できる「ユニクロギフトカード」が、来場者全員にプレゼントされる。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp