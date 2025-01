【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京:マジカル・ホグワーツ・コレクション】1月11日より販売予定

ウォークスルー型のエンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」において、新作グッズ「マジカル・ホグワーツ・コレクション」が1月11日より販売される。

「マジカル・ホグワーツ・コレクション」では、映画「ハリー・ポッター」でハリーに寄り添うヘドウィグをモチーフにしたアイテムが登場。シャツやパーカー、ソックスといったアパレル、ヘアクリップやキーチェーンといったアクセサリー、マグカップやタンブラーまで、ヘドウィグと一緒に日常生活を過ごせるアイテムが多数ラインナップされている。

本コレクションは「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」内のスタジオツアーショップ、通販サイト「ハリー・ポッター ショップ オンライン」で販売。一部商品はショップ限定、オンライン限定のものもあるため注意が必要となる。

ホグワーツ ヘドウィグ スウェットシャツ 子ども用(価格:4,000円)

ホグワーツ ヘドウィグ スピリット シャツ(価格:8,000円)

ヘドウィグ パーカー(価格:7,300円)

ホグワーツ Tシャツ(価格:3,000円)

ホグワーツ ヘドウィグ ソックス(価格:1,000円)

ヘドウィグ ヘアクリップ(価格:2,000円)

ホグワーツ ヘドウィグ シュシュ セット(価格:900円)

ホグワーツ ヘドウィグ ノート2冊セット(価格:800円)

ホグワーツ ヘドウィグ ポスター(価格:1,600円)

ヘドウィグ ピン 壁掛け用(オンライン限定・価格:6,500円)

ホグワーツ ヘドウィグ バックパック(価格:6,500円)

ホグワーツ ヘドウィグ エコバッグ(価格:1,000円)

ホグワーツ ヘドウィグ マグカップ(価格:2,400円)

ホグワーツ ヘドウィグ タンブラー(価格:3,000円)

ホグワーツ ストラップ(価格:1,100円)

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & TM WBEI. Publishing Rights (C) JKR.