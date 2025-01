「築地銀だこ」の期間限定メニューとして 「九条ねぎマヨ 特製ソース」が登場!

“特製ソース” との相性抜群な、今が旬の甘くて風味の良い “九条ねぎ” がたっぷり乗った人気たこ焼きです☆

築地銀だこ「九条ねぎマヨ 特製ソース」

価格:持帰り 777円(税込)/ 店内飲食 792円(税込)

発売日:2025年1月18日(土)

内容:1舟8個入り

販売店舗:全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)

築地銀だこから、期間限定一番人気の「九条ねぎマヨ 特製ソース」が再登場!

特製の “甘口ソース” に、削り節、マヨネーズをかけ、主役となる “九条ねぎ” がたっぷりとトッピングされています。

今が旬の九条ねぎは甘みが特徴で、さらに斜め切りにすることでシャキシャキの食感と辛味と甘味のバランスが良く風味豊かな味わいに。

さらに、“九条ねぎ” の上からトッピングする、特製の “イカ天かす” と “焼きあごだし粉” が、香ばしさと深い味わいを加えます。

好みでかけられる七味唐辛子も食欲そそるアクセントに!

2025年最初の期間限定メニューにふさわしい一品です。

甘口ソースとの相性が楽しめる、今が旬の九条ネギがたっぷりの人気たこ焼き。

「九条ねぎマヨ 特製ソース」は、2025年1月18日(土)より期間限定で全国の「築地銀だこ」に登場です。

※画像はすべてイメージです

