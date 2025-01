アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」20店舗に「オイスター6(シックス)」が登場!

レッドロブスターで人気の「COLDオイスター(生牡蠣)」6ピースを盛り合わせたお得な数量限定メニューです☆

レッドロブスター「オイスター6(シックス)」

価格:2,189円(税込)

※COLDオイスター(単品)1ピースは、539円(税込)

発売日:2025年1月15日(水)〜数量限定

実施店舗:レッドロブスター20店舗

※舞浜イクスピアリ店では未実施です

※在庫がなくなり次第早期終了の可能性があります

アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」

2025年レッドロブスターフェアメニューのスタートを飾る、「オイスター6(シックス)」が数量限定で登場します。

レッドロブスターで人気の「COLDオイスター(生牡蠣)」6ピースがお得に楽しめる、盛り合わせメニューです。

「牡蠣」は昔から祝いの意味を示す”賀喜”に通ずる縁起物として親しまれており、新しい1年の始まりにふさわしいメニュー。

2024年の好評メニューである、幸せを“かき集める”牡蠣を盛り合わせた「オイスター6(シックス)」を、2025年も楽しめます☆

濃厚な旨味が味わえる「オイスター6(シックス)」は牡蠣本来の美味しさを堪能するために、素材の旨味を新鮮さを最も感じられる生の状態で提供。

合わせて今回は特別に牡蠣と相性の良い「スパイシー柚子ソイソース」と「シャルドネクリームソース」の2種のソースも登場します。

「スパイシー柚子ソイソース」は、柚子醤油にピリッとガーリックでアクセントを加えたクセになる味わい。

「シャルドネクリームソース」は、贅沢にイクラをトッピングした、煮詰めた白ワインを生クリームと合わせ、ハーブを効かせた爽やかな味わいです。

レモンを搾ってシンプルに食べるも良し、限定ソースと一緒に食べるも良し、お好みの食べ方を見つけて楽しむことができます。

2種類のスペシャルソースで味わう、お得に生牡蠣が楽しめる数量限定の盛り合わせメニュー!

レッドロブスターの「オイスター6(シックス)」は、2025年1月15日より登場です。

