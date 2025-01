マンチェスター・ユナイテッドはクラブの生え抜き選手の売却を検討している。



『Times Sport』によると、マンUはPSR遵守のため、クラブの生え抜きである20歳のアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョの売却を検討しているという。



マンUの下部組織出身であるガルナチョは2022年7月にトップチームに昇格すると、ここまでは公式戦通算115試合に出場し、23ゴールを記録。20歳ながらクラブの主力として活躍しており、今季もプレミアリーグ10試合に先発出場し、3ゴール1アシストを記録するなど存在感を示していた。





Who knew you could enjoy this goal EVEN more! @ESPNFutbolArg's commentary of Alejandro Garnacho's goal is superb pic.twitter.com/WqxFvvd1wd