ミュウミュウが2025年プレリュードコレクションを発表

ミュウミュウは、大胆不敵で唯一無二にしてエレガントな美学を探求する 2025 年プレリュードコレクションを発表しました。Photo by Alessio Bolzoni/Courtesy of Miu Miu横を向いたモデルたちは真っ白な背景とコンクリートの床を背景に、ごくわずかに斜に構えたムードに。シンプルで直接的な誇張されたシルエットやプロポーションは今この瞬間を象徴し、冒険を待ちわびるかのような独特なビジョンを描き出しています。

Photo by Alessio Bolzoni/Courtesy of Miu Miuユニフォームや伝統的なスカウトをリスペクトしたデザインに反抗的なひねりをプラスしたコレクション。ユーティリティ生地はカーキ、ネイビー、バーガンディー、レーシンググリーンといったヘリテージカラーのパレットに、アクセントカラーのイエローを添えています。クリーンなラインには機能的なディテールをあしらい、コットンサテンはさりげない光沢感を帯びています。Photo by Alessio Bolzoni/Courtesy of Miu Miuシグネチャーの切りっぱなし加工やあえて裏地を覗かせるディテールといった、洗練されつつも常にダイナミックなミュウミュウらしいテーラリングアレンジも印象的です。シングルブレストジャケット、膝丈スカート、プリーツミニスカート、キャメルチノのブルゾン、ヴィンテージ感のあるウォッシュ加工を施したガーメントダイギャバジン、ペールブルーのコットンピケチェックなど、アイコニックなアイテムや素材が多数登場します。Photo by Alessio Bolzoni/Courtesy of Miu Miuルックは「ボー」「ワンダー」「アルカディ」といったミュウミュウのアイコンバッグに加え、メンズウエアにインスパイアされたエイジドレザーのショートブーツをアクセサリーに。プレリュードコレクションは全国のミュウミュウ店舗と公式オンラインストアにて、2025年1月上旬より順次発売開始。(ホワイトパイピングの新作「ワンダー」や「アルカディ」は 1 月下旬頃より、カラフルなレザーを編み込んだ新作デザインの「ボー」は2月下旬頃より発売開始。)Photo by Alessio Bolzoni/Courtesy of Miu Miu#MiuMiu#MiuMiuPreludeフォトグラファー: Alessio Bolzoni(アレッシオ・ボルゾー二)クリエイティブディレクション: Edward Quarmby(エドワード・クォンビー)スタイリスト: Lotta Volkova(ロッタ・ヴォルコヴァ)お問い合わせ:ミュウミュウ クライアントサービスTel: 0120.451.993