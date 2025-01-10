【大学野球】東洋大が推薦合格者発表 大社のエース・馬庭優太や高校日本代表の関東第一・熊谷俊乃介ら逸材ズラリ
東都大学野球リーグの東洋大は１０日、来年度の推薦入試合格者を発表した。大社のエース左腕として昨夏の甲子園で９３年ぶり８強の原動力となった馬庭優太（３年）、侍ジャパン高校日本代表の正捕手を務めた関東第一の熊谷俊乃介捕手（３年）らが名門の門をたたく。
合格者は下記の通り。
【投手】
石沢順平 木更津総合（甲）
蔵並龍之介 中央学院（甲）
鈴木由馬 浦和学院
和久井大地 花咲徳栄
長南晴人 桐蔭学園
法橋瑛良 桐光学園
安松辰 横浜
伊東尚輝 愛工大名電（甲）
中島賢也 東洋大姫路
馬庭優太 大社（甲）
衛藤瑠巴 九州学院
【捕手】
片岡陸斗 常総学院（甲）
熊谷俊乃介 関東第一（甲）
【内野手】
大塩七波音 文星芸大付（甲）
井上陸 木更津総合（甲）
長尾幸誠 東海大相模（甲）
奈良飛雄馬 帝京
原隆太朗 国学院久我山
栗山大成 横浜（甲）
中島綾平 帝京第三
園山純正 大社（甲）
【外野手】
宮下温人 北海（甲）
染田棟煌 修徳
杉山司 三重
国島来夢 智弁学園（甲）
【学生コーチ】
岩井福 花咲徳栄
【マネジャー】
広瀬勇也 東洋大牛久