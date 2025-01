RMKは1月10日より、7アイテム・全18製品からなる「RMK SPRING COLLECTION 2025『Beyond the haze』」を発売する。「RMK シンクロマティック アイシャドウパレット」(各6,380円)左から「09 Smart & Witty」「EX-11 Mystic Pond」「EX-12 Rhapsody In Brown」「RMK シンクロマティック アイシャドウパレット」(各6,380円)は、クールトーンを追求したニュアンスカラーによる3種展開となっている。種類は、アイシーファーンパレット「09 Smart & Witty」のほか、限定色となるフロスティパレット「EX-11 Mystic Pond」とピーチニュアンスパレット「EX-12 Rhapsody In Brown」。

「RMK ラディアントカラースティック」(各3,630円)は、チークやハイライト、目もとにも使える、マルチユースのカラースティック。全6色を展開している。「RMK ラディアントカラースティック」(各3,630円)上段:左から「01 Galaxy Glow」「02 Polar Ruby」「03 Honeydew Gold」下段:左から「04 Whisper Of Wisteria」「05 Magnolia Mist」「06 Ice Spice」「RMK ピュア コンプレクション ブラッシュ」(3,630円)からは、クールトーンのピンク「EX-03 Primrose Cafe」が限定色として登場。「RMK ピュア コンプレクション ブラッシュ EX-03 Primrose Cafe」(3,630円)「RMK リクイド リップカラー」(各4,180円)からは、ダスティローズベージュ「11 Nostalgia Rose」と限定色となるラセットピーチベージュ「EX-10 Cinnamon Heart」を展開する。「RMK リクイド リップカラー」(各4,180円)左から「11 Nostalgia Rose」「EX-10 Cinnamon Heart」「RMK ザ マット リップカラー」(各3,850円)には、ブラウンベージュ「11 Urban Bourbon」、ローズモーブ「12 Mulberry Street」、限定色となるローズウッドの「EX-07 Spiced Wine」が登場。「RMK ザ マット リップカラー」(各3,850円)左から「11 Urban Bourbon」「12 Mulberry Street」「EX-07 Spiced Wine」「RMK リップ ルミナイザー」(3,520円)からは、限定色となるピンクベージュ「EX-03 Shy Chai」を用意している。「RMK リップ ルミナイザー EX-03 Shy Chai」(3,520円)「RMK ネイルラッカー」(各2,200円)からは、ブルーやシルバーの光がきらめくクールピンク「EX-22 Sugar Plum Quartz」と、フォギーグレー「EX-23 City Fog」といった限定2色が登場。「RMK ネイルラッカー」(各2,200円)左から「EX-22 Sugar Plum Quartz」「EX-23 City Fog」