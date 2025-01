「ファイナルファンタジーXIV」の中で「Close in the Distance」や「To the Edge」などを歌っている、アメリカのシンガーソングライター、ジェイソン・チャールズ・ミラー氏は、南カリフォルニアの火事救済のために、現地時間の1月9日にTwitchでチャリティライブを開催した。Twitchで集まった収益は、災害支援などを行なっている非営利団体Direct Relief(ダイレクト リリーフ)を通じて全額寄付される。

ミラー氏は、2匹の愛犬と共にギターソロでの弾き語り形式で約2時間半のライブを配信。悲惨な災害に対する苦渋の思いを語りつつ、視聴者からリクエストを受け付け、自らの曲や、ビートルズ、フランク・シナトラなどの名曲カバーを歌った。当初の目的は1,500ドルだったが、最終的に1,600ドル以上の寄付が集まった。ライブの様子はTwitchで見ることができる。「Close in the Distance」は1時間45分辺りから見ることができる。

□ジェイソン・チャールズ・ミラー氏のTwitchチャンネル