【モデルプレス=2025/01/10】日本独自のミュージカルアワードとなる「Musical Awards TOKYO(読み:ミュージカルアワーズ東京)の2024年度ノミネート作品・俳優・演出家ほか17部門が決定した。本アワードは、“ミュージカル専門選考員”の詩梢希氏、上村由紀子氏、白川蒼氏、藤田香織氏、松村蘭氏(※五十音順)の計5人と、観客選考委員31人による投票により、ノミネートが決定。大賞作品として、 ミュージカル『イザボー』、『ゴースト&レディ』『この世界の⽚隅に』、『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』、『無伴奏ソナタ -The Musical』の5作品、主演俳優賞として、井上芳雄、甲斐翔真、海宝直人、京本大我(SixTONES)、三浦宏規、明日海りお、ソニン、谷原志音、望海風斗、真瀬はるかの10人がノミネートされた。

◆「Musical Awards TOKYO」

◆大賞作品

◆作品賞:500超

◆作品賞:500以下

◆主演俳優賞

◆助演俳優賞

◆新人賞

◆アンサンブル賞

◆演出家

◆脚本家

◆作曲家

◆編曲賞・音楽監督賞

◆振付賞

◆舞台芸術賞

◆翻訳賞

◆観客賞

◆ミニシアター賞

◆審査員特別賞

さらに「Musical Awards Tokyo」のスピンオフ企画としてクリエイター&オリジナルミュージカル作品育成プロジェクト「Musical Next Seeds(ミュージカル・ネクスト・シーズ)」の公募を開始。このプロジェクトは、まだフルサイズで上演された事がないシード作品を発掘し、フルサイズ上演を目指す企画となる。本アワードは、以降、アジア圏への拡大を見据え、見本市の開催やスポンサーシップを募り、更なる日本のミュージカル作家、作曲家の発掘に力を入れていく。また、日本語で創作されたオリジナル新作の発掘を目指す一環として、地方発信のミュージカル作品とのかかわり方を研究し取り入れ、今後のミュージカル界の発展に更なる旋風を巻き起こすことが狙いである。(modelpress編集部)『イザボー』『この世界の片隅に』『ゴースト&レディ』『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』『無伴奏ソナタ -The Musical』『カム フロム アウェイ』『この世界の片隅に』『ゴースト&レディ』『ベートーヴェン』『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』『翼の創世記 Genesis of Wings』『東京ローズ』『ラフヘスト〜残されたもの』『Liebe 〜シューマンの愛したひと』『SMOKE』井上芳雄(『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』『ベートーヴェン』)甲斐翔真(『イザボー』『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』)海宝直人(『この世界の片隅に』『ファンレター』)京本大我(『モーツァルト!』)三浦宏規(『赤と黒』『ナビレラ』)明日海りお(『王様と私』『9 to 5』)ソニン(『ラフヘスト〜残されたもの』)谷原志音(『ゴースト&レディ』)望海風斗(『イザボー』『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』)真瀬はるか(『ゴースト&レディ』)立石俊樹(『VIOLET』)新納慎也(『プロデューサーズ』)廣瀬友祐(『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』『モダン・ミリー』)松下優也(『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』)宮野真守(『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』)木下晴香(『ファンレター』)田村芽美(『赤と黒』)豊原江理佳(『Play a Life』『INTHE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』)濱田めぐみ(『ビリー・エリオット〜リトル・ダンサー〜』)真彩希帆(『モーツァルト!』)王林(『プロデューサーズ』)福室莉音(『翼の創世記 Genesis of Wings』)藤森蓮華(『ムーラン・ルージュ! ザ・ミュージカル 』)『カム フロム アウェイ』『ビリー・エリオット 〜リトル・ダンサー』『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』『モダン・ミリー』『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』上田一豪(『この世界の片隅に』『9 to 5』)ウォーリー木下(『町田くんの世界』『ダブリンの鐘つきカビ人間』)小林香(『王様と私』『モダン・ミリー』)藤田俊太郎(『東京ローズ』『VIOLET』)元吉庸泰(『ウィリアムとウィリアムのウィリアムたち』『暁のヨナ』)石丸さち子(『翼の創世記 Genesis of Wings』)上田一豪(『この世界の片隅に』)末満健一(『イザボー』)高橋知伽江(『ゴースト&レディ』)元吉庸泰(『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』)アンジェラ・アキ(『この世界の片隅に』)かみむら周平(『モンパルナスの奇跡〜孤高の画家モディリアーニ〜』)富貴晴美(『ゴースト&レディ』)森 大輔(『翼の創世記 Genesis of Wings』)和田俊輔(『イザボー』『町田くんの世界』)甲斐正人(『カム フロム アウェイ』『ベートーヴェン』)かみむら周平(『モンパルナスの奇跡〜孤高の画家モディリアーニ〜』)河内 肇(『この世界の片隅に』)桑原まこ(『イザボー』『この世界の片隅に』)鎭守めぐみ(『ゴースト&レディ』『ビリー・エリオット 〜リトル・ダンサー』)木下菜津子・RON×II・松田尚子(『モダン・ミリー』)チェイス・ブロック(『ゴースト&レディ』)TETSUHARU(『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』)藤林美沙(『モンパルナスの奇跡〜孤高の画家モディリアーニ〜』『SONGWRITERS』)三井聡/港ゆりか(『イザボー』)生澤美子(『ロミオ&ジュリエット』『ベートーヴェン』衣裳)池宮城直美(『町田くんの世界』『翼の創世記 Genesis of Wings』舞台美術)二村周作(『この世界の片隅に』『グラウンドホッグ・デー』舞台美術)前田文子(『イザボー』『VIOLET』衣裳)松井るみ(『ゴースト&レディ』『イザボー』舞台美術)小川絵梨子(『東京ローズ』)木村典子(『ファンレター』)高橋亜子(『tick, tick...BOOM!』『カム フロム アウェイ』)常田景子(『カム フロム アウェイ』『ビリー・エリオット〜リトル・ダンサー〜』)竜真知子(『モダン・ミリー』『ベートーヴェン』)『カム フロム アウェイ』『この世界の片隅に』『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』『ゴースト&レディ』『IN THE HEIGHTS イン・ザ・ハイツ』『ジル・ド・レ 〜吾輩は娼館の蚤である〜(Ukiyo Hotel Project)』『相依為命〜あいよっていのちをなす〜(ミュージカル座)』『ソフトパワー(東のボルゾイ)』『Bye Bye My Last Cut(TipTap)』『You Know Me 〜あなたとの旅〜(Theatre at Dawn)』『ビリー・エリオット 〜リトル・ダンサー』の子役たち