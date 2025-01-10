Àµ·î¤Ü¤±¤«¤éÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤»¥Ã¥Ã!! ¡ÖËÍ¥ä¥Ð¡×¤ä¡Ö¿Ï²ç¡×¡¢¡Ö¥·¥°¥ë¥¤¡×¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¤ÇËèÆü1ºîÉÊ¤º¤Ä24»þ´ÖÁ´ÏÃ´°Á´ÌµÎÁ¸ø³«¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î11Æü～1·î13Æü
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥Þ¥ó¥¬¤òËèÆü1ºîÉÊ¤º¤Ä24»þ´ÖÁ´ÏÃ´°Á´ÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î11Æü¤è¤ê1·î13Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×¡¢¡Ö¥·¥°¥ë¥¤¡×¡¢¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥êー¥º¤Î3ºîÉÊ¡£¤½¤ì¤¾¤ì½çÈÖ¤ËÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤ß¤¬ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ëÏÃ¤ò´Þ¤à¡£
¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
1ÆüÌÜ¡§¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×Á´ÏÃ´°Á´ÌµÎÁ
1·î11Æü11»þ¤è¤ê1·î12Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
2ÆüÌÜ¡§¡Ö¥·¥°¥ë¥¤¡×Á´ÏÃ´°Á´ÌµÎÁ
1·î12Æü11»þ¤è¤ê1·î13Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
3ÆüÌÜ¡§¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥êー¥ºÁ´ÏÃ´°Á´ÌµÎÁ
1·î13Æü11»þ¤è¤ê1·î14Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÚËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Û
ºù°æ¤Î¤ê¤ª»á¸¶ºî¡ÖËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡×¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª -¥ª¥È¥³ÊÔ-¡×£²Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡£¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ-2020web¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç-¡×Âè1°Ì¡£¡ÖAnime Japan 2021Âè4²ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¡£¡ÖÂè5²ó¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤ÖTSUTAYA¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ¡×Âè1°Ì¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤ÎÂè11´¬¤Þ¤Ç¤ÇÈ¯¹ÔÉô¿ôÎß·×600ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ë´ÅÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ー¡£
¡ÈÃæÆóÉÂ¡É¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î±¢¥¥ã¾¯Ç¯¡¦»ÔÀîµþÂÀÏº¤ÈÍÛ¥¥ã¤ÇÅ·Á³¤Ê³Ø±à¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¤Î¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯¤Æ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Æü¡¹¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÃøÌ¾¿Í¤âÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Ãø¼Ô¤Îºù°æ¤Î¤ê¤ª»á¤Ï¡¢2023Ç¯£¸·î¤Ë²è¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡££Ô£Ö¥¢¥Ë¥á£±´ü¡õ£²´ü¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¡¢·à¾ìÈÇ¤âÀ©ºî·èÄê!!¡Ú¥·¥°¥ë¥¤¡Û
ÆîÛêÈÏÉ×»á¡§ºî¡Ö½Ù²Ï¾ë¸æÁ°»î¹ç¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¡¢µ´ºÍ¡¦»³¸ýµ®Í³»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿»Ä¹óÌµ»´»þÂå³¨´¬¡£¤½¤ÎÁÔÀä¤ÊÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
»°Âå¾·³¡¦ÆÁÀî²È¸÷¤ÎÄï¡¦ÆÁÀîÃéÄ¹¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼Â·õ¤òÍÑ¤¤¤¿À¨»´¤Ê¸æÁ°»î¹ç¡£¤½¤ÎÂè°ì»î¹ç¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÉÏÓ¤Î·õ»Î¡¦Æ£ÌÚ¸»Ç·½õ¤È¡¢ÌÕÌÜÇËÂ¤Î·õ»Î¡¦°ËÎÉ»ÒÀ¶¸¼¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ»Ä¹ó¤Ê¤ë°ø±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª
¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª-¥ª¥È¥³ÊÔ-¡×2007Ç¯¡¦2008Ç¯£²Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡£2007Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥êー¥º¡Û
Âç¿Íµ¤³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ç1991Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢ÃÏ¾åºÇ¶¯¤ÎÀ¸Êª¡¦ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤òÉã¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡¢¹â¹»À¸¡¦ÈÏÇÏ¿Ï²ç¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î³ÊÆ®Ì¡²è¡£ºÇ¿·ºîÂè6Éô¤Î¡Ö¿Ï²ç¤é¤Ø¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥êー¥º³¦¡¢±ýÇ¯¤Î¥¥ã¥é¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¥Ã¥Ã!!¡¡¡ÉÆ»¡É¤òÊâ¤ß¿Ê¤ß¤·Àè¤Ë¤¢¤ë¶¯¤µ¤¬ ¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ë¥Ã¥Ã!!
¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥êー¥º¤Ï2024Ç¯¤ËÎß·×1²¯Éô¤òÆÍÇË¡ª¡¡2024Ç¯¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥éー¿Ï²ç¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Ö¿Ï²ç THE GRAPPLER STAGE-ÃÏ²¼Æ®µ»¾ìÊÔ-¡×¤¬¾å±é¡£2018Ç¯¡¢2020Ç¯¤Ë¡Ö¥Ð¥¡×¡¢2021Ç¯¡¢2022Ç¯¤Ë¡ÖÈÏÇÏ¿Ï²ç¡×¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢¡Ö¿Ï²çÆ»¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)AKITA PUBLISHING CO.,LTD.