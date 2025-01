アローは、2025年1月20日に、小児向け自費リハビリ事業をスタートします。

アロー「小児向け自費リハビリ事業」

アローは、2025年1月20日に、小児向け自費リハビリ事業をスタート。

■サービス概要

診断の有無や年齢に関係なく全ての子どもを対象に、期間・時間・頻度に制限なくニーズに合わせたオーダーメイドの自費リハビリを提供します。

ご指定の場所にお伺いする訪問と気軽に相談だけしたい方や対面が苦手なお子さんに合わせてオンラインのサービスがあります。

同社は、以下の4つのコースを用意しています。

1. 体・運動コース

小児専門の理学療法士が動きを見た上でできていること、足りないことを分析して、運動発達や体の状態に合わせたトレーニングをします。

運動指導以外にも、日常生活に即したご自宅で出来る関わり方のコツも伝えられます。

体・運動コース

2. ことば・学びコース

小児専門の言語聴覚士がことばの発達段階や特性、ことばの遅れの原因を評価し、ことばの練習方法や伝え方のコツ、具体的な親子間での関わり方を伝えられます。

学習の躓きや行動に関することも、子どもの発達段階や特性を評価した上で必要があれば検査を実施して原因を明らかにしていきます。

自宅や通い先での支援の一例も提示します。

ことば・学びコース

3. キッズ集団体操コース

年少〜小学校低学年までの子どもたちを対象に、「体幹」を使うエクササイズを提供します。

子どもの体づくりに取り組みたい、子どもたちにどんなエクササイズをしたら良いのかわからないなどの要望に、理学療法士が運動することが楽しくなる、スポーツする体作りができる、姿勢の改善を目標にキッズ集団体操のエクササイズを提供します。

キッズ集団体操コース

4. 補装具作製・調整コース

理学療法士がお子さんの身体機能やライフスタイルなどを評価して適した補装具の提案をし、フィッティングなどの適合をチェックしながら完成まで立ち会います。

作製後も定期的なアフターフォローがあり、お子さんの成長に合わせて調整や適合評価をします。

補装具作製・調整

■料金・訪問可能エリア

<料金>

初回体験 :4,000円

60分訪問 :8,500円

90分訪問 :12,750円

オンライン :5,500円

集団体操 :18,000円

補装具作製・調整:作製・調整の立会いに要した時間分の訪問料金

<訪問可能エリア>

都内全域、埼玉県と神奈川県の一部

訪問可能エリア

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 子どもの「したい」「なりたい」を増やす!アロー「小児向け自費リハビリ事業」 appeared first on Dtimes.