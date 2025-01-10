タイ市場に向けた日本観光・文化情報の発信強化へ！JAPANKURU／IMAGE FUTURE 「コンテンツ業務提携」締結

情報発信強化のため、多言語情報発信サイト JAPANKURU は、タイ国内で圧倒的な支持を集める総合ニュースサイト Sanook (サヌーク) を運営する IMAGE FUTURE とコンテンツ業務提携を締結しました。

JAPANKURU／IMAGE FUTURE 「コンテンツ業務提携」締結

情報発信強化のため、多言語情報発信サイト JAPANKURU は、タイ国内で圧倒的な支持を集める総合ニュースサイト Sanook (サヌーク) を運営する IMAGE FUTURE (Tencent (Thailand) Company Limited 傘下)とコンテンツ業務提携を締結。

タイ市場向けにローカライズされたコンテンツを制作し、現地オーディエンスへの効果的なリーチを実現

Sanook.com はタイ国内で圧倒的な支持を集める総合ニュースサイトで、月間アクティブユーザー数は3000万人に上ります。

一方、JAPANKURU は多言語での情報発信において豊富な経験を有し、日本観光や文化に関する高品質なコンテンツを国内外のユーザーに提供してきました。

今回の提携により、JAPANKURU が制作するタイ向けの日本を紹介するコンテンツが、Sanook.com のライフスタイルカテゴリ内「海外旅行」セクションに掲載され、タイの読者に直接届けられる仕組みが整うことになります。

日本の最新情報を直接タイ現地ユーザーへ

JAPANKURUは日本の最新の観光・社会・トレンド・文化に関する記事を通じて、タイに日本の魅力を広く発信していきます。

そして現地ユーザーとの接点を創出し、リーチ率の高いコンテンツマーケティングを実現していきます。

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