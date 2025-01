きこえの学校「ライシャワー学園」としてスタート！日本聾話学校

日本聾話学校は、2025年4月より法人名はそのままに、学校名をきこえの学校「ライシャワー学園」と改めます。

日本聾話学校は、2025年4月より法人名はそのままに、学校名をきこえの学校「ライシャワー学園」と改めます。

これまで100年かけて培ってきた聴覚主導の人間教育を、より多くの方に知っていただきたい、必要とする子どもたちに届けたい、その願いから今回の学校名変更が決定しました。

また本校併設の児童発達支援センターを「きこえサポートセンター」と改称、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援の事業を開始(予定)し、地域の難聴児に対する支援の充実を図ります。

■日本聾話学校について

1920年の創立以来、聴覚障がい児の残された聴力を最大限に活かし、手話を使わずに聴いて話す教育を行う学校として、日本の聴覚障がい児教育のパイオニアとして歩み続けてきたのが日本聾話学校です。

この100年で聴覚障がい者を取り巻く社会環境や、医療、補聴技術は劇的な変化を遂げ、多くの難聴児が一般の幼稚園や学校に通うようになりました。

しかし聴覚障がい児を育てるためには高度な専門性が求められていることに変わりはありません。

このような中でインクルーシブ教育と手話教育の狭間で過ごし、聴覚を活かす専門教育を必要としている難聴児が多くいます。

これからも聴覚主導の人間教育の可能性を信じ、伝統の上に進化を重ねる学校として歩みを進める覚悟を持って新たなスタートを切ります。

