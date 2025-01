Bleeping Computerは1月8日(米国時間)、「Over 4,000 backdoors hijacked by registering expired domains」において、セキュリティ研究者がバックドアのバックドアをハイジャックしたと報じた。これはwatchTowr Labsの研究者が明らかにしたもので、複数のバックドアをハイジャックしたと報告している(参考:「Backdooring Your Backdoors - Another $20 Domain, More Governments」)。Over 4,000 backdoors hijacked by registering expired domains