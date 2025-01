香港ディズニーランド・リゾートにて、春の訪れを告げる「ダッフィー&フレンズ プレイ・デイズ」を2025年も開催!

列車や駅にはカラフルな旗飾りや紙吹雪が装飾されており「ダッフィー&フレンズ」は、パーク内をゲストと旅することを楽しみにしています☆

香港ディズニーランド・リゾート「ダッフィー&フレンズ プレイ・デイズ 2025」

開催期間:2025年2月21日(金)〜5月7日(水)

香港ディズニーランド・リゾートにて開催される、春の訪れを告げる期間限定イベント「ダッフィー&フレンズ プレイ・デイズ 2025」

2025年春、お気に入りのぬいぐるみと一緒に「ダッフィー&フレンズ」をテーマに新しく生まれ変わった香港ディズニーランド鉄道で楽しい旅に出かけることができるイベントです。

列車や駅にはカラフルな旗飾りや紙吹雪が装飾されており、「ダッフィー&フレンズ」は、パーク内をゲストと旅することを楽しみにしています☆

ダッフィー&フレンズがパークを巡るワクワクな旅に参加しよう

旅の喜びをお祝いするために、新しい春の衣装を身にまとい、それぞれのテーマにあったトランクを持った「ダッフィー&フレンズ」が、期間限定「ダッフィー&フレンズ」の列車に乗ってメインストリート駅へ到着。

そこでは、シェリーメイが用意した特別なウェルカムサプライズが待っています!

新しい歌とダンスが加わった「ダッフィー&フレンズ」駅のモーメントが楽しめます。

また「ダッフィー&フレンズ」のぬいぐるみ専用イス付のフォトスポットが、パーク内に新しく登場。

お気に入りのぬいぐるみや大好きな友人と旅しながら、探すのも楽しい☆

旅の仲間たちと一緒に新たなセルフィー体験が満喫できます。

さらに、新しい春の衣装をまとった「ダッフィー&フレンズ」がキャッスルステージで春限定の心温まるダッフィー&フレンズ「ジョイ・オブ・シェアリング」ショーを披露。

また、春らしい装飾が施されたダッフィー&フレンズ・プレイハウスで「ダッフィー&フレンズ」がゲストと遊ぶことを楽しみに待っています!

旅に欠かせないお土産・フード・ホテルもダッフィー&フレンズでいっぱい

春限定のグッズやフードも必見です。

ピクニックやデザートをテーマにした新シリーズのグッズには、春の思い出にぴったりなキーチェーン、バッグチャーム、カチューシャなどが登場します。

さらに、ダッフィー&フレンズをテーマにしたソフトクリーム、カップケーキ、ワッフルなどの新メニューもラインナップ。

また、ホテルでは春限定のプランやアクティビティを提供。

「ダッフィー&フレンズ」をテーマにしたアート&クラフトで旅の記念品を作ったり「ダッフィー」と「リーナ・ベル」をモチーフにしたケーキを飾り付けたり、かわいい季節限定グッズで彩られた客室に宿泊することができます。

特別な体験に参加し、忘れられない旅の思い出を作るチャンスです☆

お気に入りのぬいぐるみを連れて「ダッフィー&フレンズ」と楽しい旅に出かけられる春の恒例イベント。

香港ディズニーランド・リゾートの「ダッフィー&フレンズ プレイ・デイズ 2025」は、2025年2月21日より開催です☆

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の衣装で「ジョイ・オブ・シェアリング」ショーも!香港ディズニーランド・リゾート「ダッフィー&フレンズ プレイ・デイズ 2025」 appeared first on Dtimes.