坂がもつ歴史や背景を楽しみながら味わうカレー！港区麻布地区総合支所「麻布坂カレー」

麻布坂カレー

港区麻布地区総合支所は、麻布地区の地域活性化を目的とした新たなご当地グルメプロジェクト「麻布坂カレー」を実施しており、2025年1月10日から第1弾として選ばれた3店舗で商品を提供中です。

麻布には60以上の個性豊かな坂道が存在します。

それぞれの坂がもつ歴史や背景を楽しみながら味わうカレーは、歩く「小さな冒険」。

ただのグルメ体験にとどまらず、街歩きをより一層楽しいものにしてくれます。

「麻布坂カレー」は、地域の魅力をカレーという形で伝えるだけでなく、訪れる人々に麻布の物語を体感していただけるプロジェクトです。

【提供開始する店舗と麻布坂カレーの紹介】

■サクラ咲くさくら坂カレー

提供店舗:元祖麻布ヨーロピアンカレー専門店「ピリピリ(PILIPILI)」

所在地 :東麻布1-18-1

サクラ咲くさくら坂カレー

長年麻布の地で愛される「ピリピリ」がお届けするのは、受験生を応援する一皿「サクラ咲くさくら坂カレー」。

40年の歴史を誇るピリピリのカレーは、じっくり4日間かけて仕上げた濃厚な味わいが特徴です。

選べる辛さを6段階で、お好みに合わせて楽しめるだけでなく、縁起を担いで小さなカツを添えた一皿が、春を待つ受験生たちにエールを送ります。

サクラ咲くその日を願いながら、ぜひ味わってみてください!

■なだれ坂カレー

提供店舗:キーマカレー専門店「飛飛飛(ビビビ)」

所在地 :西麻布1-5-23

なだれ坂カレー

西麻布のニューフェイス、キーマカレー専門店「飛飛飛(ビビビ)」からは、「なだれ坂カレー」が登場。

辛さ10段階から選べるスパイシーなキーマカレーに、たっぷりの具材を「なだれ」させながら食べ進めた先には、そのまま飛んでいけそうな軽やかな満足感が待っています。

■仙台坂カレー

提供店舗:欧風カレーガヴィアルプラス麻布十番店

所在地 :麻布十番1-9-9

仙台坂カレー

カレーの聖地、神田に本店を置く欧風カレーの名店「ガヴィアル」が麻布坂カレーに参入。

仙台藩伊達家の歴史をもつ「仙台坂」にちなんで、牛タンをたっぷり使った「仙台坂カレー」。

その重厚で風格ある歴史が息づく坂に敬意を表し、カレーには贅沢に牛タンを使用。

ニンニクとローズマリーで薫りをつけたオリーブオイルでソテーした牛タンが、スパイスの効いた欧風カレーソースと絶妙に調和し、一口ごとに深い満足感を与えます。

【特典】

「麻布坂カレー」を注文いただいた方には「オリジナルアクリルプレート」がついてきます!

カレーのスパイシーな香りとともに、この特典がさらに特別な時間を演出します!

アクリル:110mm×15mm

