ゆず、アリーナツアー追加公演新キービジュアル公開！Kアリーナ横浜こけら落とし公演プレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■こけら落とし公演でのプレミア公開は、1月14日21時から!

ゆずが、3月より開幕する全国アリーナツアー追加公演『YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come』の新キービジュアルを公開した。

ゆずは2024年10月より、最新アルバム『図鑑』を引っ提げて全国アリーナツアー『YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑』を敢行中。2月下旬に本公演を終え、3月に神奈川・Kアリーナ横浜、愛知・Aichi Sky Expo、大阪・大阪城ホールの3ヵ所6公演を開催する追加公演『YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come』では、春を連想させる楽曲を想定しながら、あらたにセットリストを再構成。本公演とは異なる内容で、図鑑ツアーのライブエンターテイメントが展開される。

今回公開された新キービジュアルは、2024年末の新曲「flowers」配信リリース時にお披露目された、新アーティスト写真のアザーカット。北川悠仁、岩沢厚治のふたりが、今回のツアーのコンセプトのひとつである“花”を手に持つ姿が印象的なビジュアルに、追加公演への期待感を膨らませる「The new chapter of ZUKAN is about to flip to the next page.」というコピーが掲載されている。

また、追加公演の開催を記念して、1月14日21時より、ゆず YouTube Official Channelにて『YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama DAY3 BEAUTIFUL × FUTARI & ALL STARS』のライブ映像全編をプレミア公開することが決定した。

同公演は、2023年秋に実施された世界最大級の音楽アリーナ「Kアリーナ横浜」のこけら落とし公演3日目として開催されたライブ。弾き語りとフルバンドをミックスさせたライブエンターテイメントを展開した。

3月の追加公演で、こけら落とし公演ぶりにゆずがKアリーナ横浜に“凱旋”することの記念企画としても、今回のプレミア公開が実施される。

追加公演『YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come』は、現在セブンイレブン2次先行を受付中。また、1月10日よりファンクラブ「ゆずの輪」会員2次先行受付もスタートする。

リリース情報

2024.12.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「flowers」

ツアー特設サイト

https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2024-2025

ゆず OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCOd_Yr1ws9PHKE54pfJrBKQ

ゆず OFFICIAL SITE

https://yuzu-official.com/