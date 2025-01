本日（1月10日）LE SSERAFIM・ユンジン、5曲目の自作曲『クラゲ』公開！

ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、ユンジンの5曲目となる自作曲『クラゲ』が、本日(1月10日)午後6時に公開される。

【写真】“金髪”ユンジンのクールな肌見せ

ユンジンはデビュー後『Raise y_our glass』『I ≠ DOLL』『love you twice』『blessing in disguise』など、着実に自作曲をリリースしてきた。

今作『クラゲ』は、ミュージシャンとして自分の色を探しているユンジンの考えを垣間見ることができる楽曲だ。

同曲はアコースティックギターのメロディーが魅力的なR&Bソウルスタイルの楽曲で、クラゲが深海を遊泳する姿を現実の人生に投影した歌詞が特徴だ。

ユンジンから見たクラゲは、荒れた海で最善を尽くして流れるように生きていく存在だ。彼女は厳しい環境の中で屈せず生きているクラゲを観察しながら慰められ、それを音楽に溶かした。

(写真=SOURCE MUSIC)ユンジン

ユンジンは「熱心に生きていく日常が誰かには美しく見えることもあり、クラゲが私にそうであったように、どんな人も存在だけで他人の慰めになれるという気がした。それで『自分の存在が誰かの慰めになるから、息が切れても熱心に泳ぎながらお互いの美しさを分かってあげよう』と言いたかった」と楽曲制作の理由を伝えた。

なお、楽曲『クラゲ』のミュージックビデオは、本日(1月10日)午後6時よりLE SSERAFIM公式ユーチューブチャンネルで鑑賞することができる。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも