THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、デビュー30周年プロジェクトの詳細が明らかに
THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、2026年にデビューから30年を迎えるにあたり、彼らの作品を永久保存版として後世に残すべく立ち上げられた、デビュー30周年プロジェクト『THEE 30TH』の詳細を明らかにした。
＜96k24b, 180g & 4K＞というテーマのもと、オリジナルマスターテープから新たにリマスタリングを施した96kHz/24bitでのハイレゾ配信、180g重量盤でのアナログ盤の再発売、そしてミュージックビデオの4K画質へのアップコンバートがおこなわれ、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTが残した作品が高音質/高画質にて残されていくこととなる。
30周年プロジェクトのスタートとして、2月1日にライブ映像集『THEE LIVE』(2010年発売)のBlu-ray化、 3月1日に1stアルバム『cult grass stars』(1996年発売)、4月1日には2ndアルバム『High Time』(1996年発売：アナログ盤タイトル『is this High Time?』)を、オリジナルのマスターテープから新たにリマスタリングを施したハイレゾ音源を含むデジタル配信がスタートし、アナログ盤が再発売されることが既に発表されており、ベストアルバム『THEE GREATEST HITS』(2009年発売)の初のデジタル配信も2月1日よりスタートされる。
リリース情報
2025.2.1 Release
Blu-ray全6枚組 初回生産限定
COXA-1370〜75
￥29,800(税込)
https://lit.link/theelive
【DISC 1】
・WORLD STEREO LYNCH TOUR [1997.5.17 日比谷野外大音楽堂]
・WORLD CHICKEN ZOMBIES TOUR [1998.2.1 赤坂 BLITZ]
【DISC 2】
・WORLD GEAR BLUES TOUR [1999.8.6 赤坂 BLITZ]
・WORLD CASANOVA SNAKE TOUR [2000.7.26 赤坂 BLITZ]
【DISC 3】
・TMGE YOYOGI RIOT! [2001.5.23 国立代々木競技場オリンピックプラザ]
・WORLD RODEO TANDEM BEAT SPECTER TOUR [2001.11.17 幕張メッセ]
【DISC 4】
・"WHERE IS SUSIE?" TOUR [2002.10.3 ZEPP TOKYO]
・WILD WILD SABRINA HEAVEN TOUR [2003.6.14 ZEPP TOKYO]
【DISC 5】
・"FUJI ROCK FESTIVAL" SESSIONS
・"RISING SUN ROCK FESTIVAL" SESSIONS
【BONUS DISC】
・"LIVE Y" SESSIONS
・QUATTRO MEETING '98 [1998.7.1 渋谷CLUB QUATTRO]
『THEE GREATEST HITS』
2025.2.1 Digital Release
1世界の終わり
2.strawberry garden
3.ブラック・タンバリン
4.リリィ
5.キャンディ・ハウス
6.シャンデリヤ
7.blue nylon shirts (from balcony)
8.ゲット・アップ・ルーシー
9.バードメン
10.カルチャー
11.ハイ!チャイナ!
12.アウト・ブルーズ
13.深く潜れ
14.ブギー
15.キラー・ビーチ
16.CISCO~想い出のサンフランシスコ (She’s gone)
17.ジェニー
18.スモーキン・ビリー
19.G.W.D
20.GT400
21.リボルバー・ジャンキーズ
22.ベイビー・スターダスト
23.武蔵野エレジー
24.暴かれた世界
25.赤毛のケリー
26.ドロップ
27.サンダーバード・ヒルズ
28.太陽をつかんでしまった
29.ジプシー・サンディー
30.デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ
31.ダニー・ゴー
32.エレクトリック・サーカス
※今回初配信の今作はリマスター及びハイレゾ配信ではございません。
『cult grass stars』
2025.3.1 Release
LP2枚組 180g重量盤
COJA-9528〜9 ￥6,050(税込)
https://lit.link/cultgrassstars
【SIDE A】
1.トカゲ
2.Strawberry garden
3.キング
4.世界の終わり (Primitive Version)
【SIDE B】
1.toy
2.ブラック・タンバリン
3.I was walkin' & sleepin'
【SIDE C】
1.アンクルサムへの手紙
2.Back to 57
3.Dallas fried chicken
【SIDE D】
1.スーサイド・モーニング
2.いじけるなベイベー
3.眠らなきゃ
4.remember Amsterdam
『cult grass stars』
2025.3.1 Digital Release
リマスター及びハイレゾ配信
1.トカゲ
2.strawberry garden
3.キング
4.世界の終わり (Primitive version)
5.toy
6.ブラック・タンバリン
7.I was walkin' & sleepin'
8.Dalls fried chicken
9.アンクルサムへの手紙
10.スーサイド・モーニング
11.いじけるなベイベー
12.眠らなきゃ
13.remember Amsterdam
『is this High Time?』
2025.4.1 Release
LP1枚組 180g重量盤
COJA-9530 ￥4,950(税込)
https://lit.link/isthishightime
【SIDE A】
1.Baby, please go home
2.brand new stone
3.恋をしようよ
4.リリィ
5.bowling machine (motor pool version)
【SIDE B】
1.笑うしかない
2.blue nylon shirts (from balcony)
3.flash silver bus
4.sweet MONACO
5.シャンデリヤ
『High Time』
2025.4.1 Digital Release
リマスター及びハイレゾ配信
1.brand new stone
2.リリィ
3.恋をしようよ
4.sweet MONACO
5.シャンデリヤ
6.blue nylon shirts(from bathroom)
7.bowling machine
8.笑うしかない
9.flash silver bus
10.キャンディ・ハウス(texas style)
11.スロー
12.Baby,please go home〜wave’33
関連リンク
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