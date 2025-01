クラブハリエが展開する「ディズニーデザインコレクション」に、映画『モアナと伝説の海』をイメージしたボンボンショコラが新たに登場!

2024年に好評だった『ピーター・パン』『白雪姫』『シンデレラ』のボンボンショコラとともに、バレンタインを彩ります☆

クラブハリエ「ディズニーデザインコレクション」映画『モアナと伝説の海』ボンボンショコラ

価格:各2,592円(税込)

販売店舗・期間:

クラブハリエ公式オンラインショップ(2025年1月17日〜2月14日)

ラ コリーナ近江八幡 メインショップ(2025年1月17日〜2月14日)

ジェイアール名古屋タカシマヤ(催事:2025年1月17日〜2月14日)

阪急うめだ本店(催事:2025年1月20日〜2月14日)

大丸神戸店(催事:2025年1月22日〜2月14日)

洋菓子製造販売を行う「クラブハリエ」から、ディズニーアニメーション映画『モアナと伝説の海』をイメージしたスイーツが登場。

自由に航海することを夢見る、海に選ばれた少女「モアナ」

自分の心の声を信じて進み続ける「モアナ」の冒険が、4種類のボンボンショコラで再現されます。

波や「テ・フィティの心」をイメージしたショコライメージしたスイーツです。

ひとりの少女が旅と出会いを通じて成長していくストーリーが、ショコラとともに楽しめます。

Childhood / ピーター・パン

ワクワクと心おどる魅力あふれた『ピーター・パン』の物語をイメージした4種類のボンボンショコラ。

ボックスには、海賊船や満天の星空が描かれています。

ネバーランドに住む少年と過ごす冒険のひとときをショコラとともに楽しめます。

Dreamy Girl

「ウェンディ」をイメージしたショコラ。

りんごとはちみつを使った、優しい甘さがポイントです。

Twinkle

妖精の「ティンカーベル」をイメージしたショコラ。

ピクシーダストを思わせるデザインです。

Tick Tack

「フック船長」の天敵ワニをイメージしたショコラ。

大きめに刻まれたナッツが入った、食感も楽しめるショコラです。

Night Flight

空を飛んだ思い出をイメージしたショコラ。

トンカ豆が使われた、大人っぽい味わいが特徴です。

いつか… / 白雪姫

雪のような肌と赤いくちびる。

美しく心優しい姫がたどる、愛と友情を描いた壮大な物語。今も多くの人に愛され続ける『白雪姫』の物語を表現したボンボンショコラです。

魔法の鏡やこびとたち、真っ赤なりんご…

物語の始まりを感じさせる、洋書風デザインのボックス入りです。

この世で一番

「鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰?」でおなじみの魔法の鏡をイメージしたショコラ。

「白雪姫」の横顔が描かれています。

ブラックチェリーやダークチョコレート、ほのかなバラの香りで女王の深い妬みが表現されたショコラです。

ハイ・ホー

「7人のこびと」たちをイメージしたショコラ。

苺やフレーズデボワ、カシス、ブラックベリー、さくらんぼ、ブルーベリー、フランボワーズを使い、「7人のこびと」たちが表現されています。

ひと口かじれば

「白雪姫」がひと口かじって永遠の眠りについてしまったりんごをイメージしたショコラ。

りんごの風味に、ぴりっとショウガをきかせた味わいです。

いつまでも

永遠の眠りについてしまった「白雪姫」への王子のくちづけをイメージしたショコラ。

レモンゼストとオアビカの酸味が特徴的な、白雪姫の目覚めとしあわせなフィナーレを1粒に詰め込んだショコラです。

ひそかな夢/シンデレラ

いつか願いは叶うと強く信じ続ける「シンデレラ」

優しさと、幸せになる勇気を忘れない『シンデレラ』の物語が、4種類のボンボンショコラで表現されています。

ボックスは本の表紙のデザイン。

ガラスの靴や、「ガス」と「ジャック」、小鳥も描かれています。

いつかきっと

明るい未来を諦めない「シンデレラ」をイメージしたショコラ。

ドライアプリコットが使われています。

ビビディ・バビディ・ブー

「フェアリーゴッドマザー」の魔法をイメージしたショコラ。

馬車に変身するカボチャが使われています。

これが恋かしら

もうすぐ12時になってしまいそうな時計が描かれたショコラ。

「シンデレラ」と恋に落ちた「プリンス・チャーミング」がやさしい甘さのバニラで表現されています。

夢は叶う

夢をかなえた「シンデレラ」の幸せをイメージしたショコラ。

アプリコットとバニラが使われた、上品でなめらかな口あたりが特徴です。

映画『モアナと伝説の海』をイメージしたボンボンショコラが新たにラインナップ。

クラブハリエの「ディズニーデザインコレクション」は、2025年1月17日より発売です☆

