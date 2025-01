マクドナルドのお子さま向けメニュー「ハッピーセット」にサンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」が登場。

「キキ」と「ララ」の世界観が詰まった全6種類のおもちゃは、普段使いできるものやオシャレを楽しめるものがそろっています!

マクドナルド ハッピーセット「リトルツインスターズ」

販売期間:

第1弾 2025年1月17日(金)〜2025年1月23日(木)

第2弾 2025年1月24日(金)〜2025年1月30日(木)

第3弾 2025年1月31日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:6種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドのお子さま向けメニュー「ハッピーセット」に、2025年で50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」が登場。

「キキ」と「ララ」のかわいい世界観が詰まった、身の回りをかわいく彩るおもちゃ3種と、おしゃれが楽しめるおもちゃ3種が順次登場します☆

「リトルツインスターズ」の優しく夢見る世界感が詰まったおもちゃばかり。

物語を想像しながら整理整頓や身だしなみを整えて遊べます!

第1弾

販売期間:2025年1月17日(金)〜2025年1月23日(木)

2025年1月17日から販売する第1弾は、手紙やお絵かきの表現が楽しくなるスタンプや身だしなみを整えたいときに便利なコームが登場。

飾ったり、身につけたりできる、便利なネームクリップもラインナップされています!

キキ&ララのお星さまスタンプ

星柄のスタンプで遊ぶこともできる、立体フィギュア「キキ&ララのお星さまスタンプ」

「キキ」と「ララ」を雲の台座から外すと、スタンプが登場します。

フィギュアとして飾ってもよし、スタンプを押して遊んでもよしの楽しいおもちゃです☆

キキ&ララのユニコーンコーム

「キキ」と「ララ」が「ユニコーン」に乗る姿をモチーフにした、「リトルツインスターズ」の折りたたみコーム。

「ユニコーン」の尻尾がコームになっており、身だしなみを整えるのに便利です。

折りたたんでコンパクトに収納できるから、お出かけ用に持ち運びがしやすくなっています!

キキ&ララのお星さまネームクリップ

ネームホルダーとして使える「キキ&ララのお星さまネームクリップ」は、名前が書けるカード入り。

星型のデザインが可愛らしく、クリップ付きで便利に使えます。

自立させて飾ったり、カバンなどにつけて持ち歩いたりと、いろんなシーンで活躍してくれるグッズです☆

第2弾

販売期間:2025年1月24日(金)〜2025年1月30日(木)

2025年1月24日から販売となる第2弾には、コンパクトミラーやシュシュなど、オシャレが楽しめるおもちゃも。

整理整頓にも使えて、デザインも可愛い小物入れもあり、実用的で普段使いできるおもちゃがそろっています☆

キキ&ララのお星さまコンパクトミラー

「キキ&ララのお星さまコンパクトミラー」は、小さな手鏡。

表面に描かれた「キキ」と「ララ」のデザインがポイント。

星型のデザインがオシャレで、持ち運びにも便利なサイズです!

キキ&ララのなかよし小物入れ

お気に入りの小物を入れられる「キキ&ララのなかよし小物入れ」

立体フィギュアの蓋付きで、飾っても楽しめます。

好きな小物を入れて、自分だけのお気に入りを集められるおもちゃです☆

キキ&ララのふわふわシュシュ

「キキ&ララのふわふわシュシュ」は、裏と表で絵柄や色が違うデザイン。

髪を結ぶと、ピンクと水色のグラデーションがキレイにあらわれます。

オシャレを楽しみたいお子さんにぴったりのグッズです!

可愛い「リトルツインスターズ」のデザインで、便利に使える全6種のおもちゃが登場。

マクドナルドのハッピーセット「リトルツインスターズ」は、2025年1月17日より販売です☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652216

