【「Gamestation Retro」シリーズ】2025年第3四半期 発売予定価格 Gamestation Retro Pro:149.99ドルGamestation Retro Go:199.99ドル Gamestation Retro Mega:299.99ドル

My Arcadeは、様々なレトロゲームを収録したゲームハード「Gamestation Retro」シリーズを発表した。2025年第3四半期に発売予定で、価格は149.99ドルより。

「Gamestation Retro」シリーズは、バンダイナムコエンターテインメントとカプコンのレトロゲームを収録したゲーム機。両社から公式ライセンスを取得し、「PAC-MAN」や「ストリートファイターII」、「ポールポジション」、「ファイナルファイト」など100作以上を収録している。

ラインナップには据置機の「GameStation Retro Pro」に加えて、8インチディスプレイを備えた携帯機の「GameStation Retro Go」、10.1インチディスプレイを備えたアーケード筐体型の「GameStation Retro Mega」が登場。さらにオプションとして充電式コントローラー「Gamestation Retro Gamepad」とアーケードスティック「Gamestation Retro Arcade Stick」が用意されている。

なお、My Arcadeのオンラインストアは米国のみで利用可能。現状、日本向けのアナウンスは無く、今後の続報が期待される。

1080p HDMI出力を備えた据置ゲーム機型の「GameStation Retro Pro」

8インチ高解像度ディスプレイを備えた携帯ゲーム機型の「GameStation Retro Go」

10.1インチ高解像度ディスプレイを備えたアーケード筐体型の「GameStation Retro Mega」

充電式のワイヤレスコントローラー「Gamestation Retro Gamepad」

アーケードスティック「Gamestation Retro Arcade Stick」

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)CAPCOM. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.

MY ARCADE(R) and the MY ARCADE(R) logo are registered trademarks of dreamGEAR(R), LLC. (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Capcom.