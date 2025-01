【ハッピーセット「リトルツインスターズ」】第1弾:1月17日~1月23日第2弾:1月24日~1月30日第3弾:1月31日~価格: 490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「リトルツインスターズ」を1月17日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「おさるのジョージ」と「すみっコぐらし」に続いて、今月は新たなハッピーセット「きかんしゃトーマス」と「リトルツインスターズ」が登場する。今回も先月同様に2シリーズ同時展開となっており、第1弾は1月17日から1月23日まで、第2弾は1月24日から1月30日まで展開され、それぞれ各弾3種類の合計6種類が用意されている。また、1月31日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「リトルツインスターズ」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「リトルツインスターズ」は、双子星のキキとララを擬人化したサンリオキャラクターのリトルツインスターズをモチーフにしたおもちゃだ。このキャラクターが初めて登場したのは、なんと今から50年も前の1975年というから驚きである。同社のキャラクターは他にも長く愛され続けられているものが多いが、リトルツインスターズもまさにその代表格のひとつといえるだろう。

淡い色合いのキャラクターグッズのことを「ファンシーグッズ」と呼ぶことがあるが、そのイメージにピッタリ当てはまるのがこちらのリトルツインスターズである。弟のキキは淡い水色の髪、姉のララは淡いピンク色の髪をしており、等身の低さと合わせてキュートな見た目になっているのが特徴だ。

今回のハッピーセット「リトルツインスターズ」では、このキキとララの魅力が目一杯詰まった特別なグッズたちがラインナップされている。単純にコレクターズグッズとして集めて楽しいものばかりだが、そのまま普段使いできるような実用性も兼ね備えているところがポイントだ。

リトルツインスターズのおしゃれなおもちゃが登場!

今回のハッピーセット「リトルツインスターズ」では、第1弾と第2弾合わせて合計6種類のおもちゃが展開される。

第1弾では、「キキ&ララのお星さまスタンプ」、「キキ&ララのユニコーンコーム」、「キキ&ララのお星さまネームクリップ」の3種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「キキ&ララのお星さまコンパクトミラー」、「キキ&ララのなかよし小物入れ」、「キキ&ララのふわふわシュシュ」といったおもちゃがラインナップされている。おもちゃ袋は、第1弾が紫色で第2弾はピンク色だ。

こちらが第1弾(1月17日~1月23日)のハッピーセット「リトルツインスターズ」に登場するおもちゃ。写真左から「キキ&ララのお星さまスタンプ」、「キキ&ララのユニコーンコーム」、「キキ&ララのお星さまネームクリップ」

こちらが第2弾(1月24日~1月30日)のハッピーセット「リトルツインスターズ」に登場するおもちゃ。写真左から、「キキ&ララのお星さまコンパクトミラー」、「キキ&ララのなかよし小物入れ」、「キキ&ララのふわふわシュシュ」

こちらが今回のおもちゃ袋。紫色が第1弾で、ピンク色が第2弾だ

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「リトルツインスターズ」では「表現力、生活習慣、想像力」といった、3つのテーマが盛り込まれたおもちゃが取り揃えられている。手紙などをデコレーションできるスタンプは、表現力を高めてくれる。

また、小物入れで遊びながら整理整頓していくことで、自然と生活習慣を身に付けていくことができるのである。さらに、コンパクトミラーやコーム、シュシュといったおしゃれを楽しむおもちゃは、身だしなみを整えることができるのだ。こうしたリトルツインスターズをモチーフにしたおもちゃを手に取りながら、その世界観や物語を想像するということも、子どもたちの能力を伸ばすきっかけとなるのである。

もちろん、第1弾に登場する「キキ&ララのお星さまスタンプ」や第2弾に登場する「キキ&ララのなかよし小物入」など、フィギュア的な魅力のおもちゃも用意されており、そのままの状態で飾っておきたくなる。いずれのおもちゃもキャラクターたちが全面に描かれており、使って遊ぶだけではなく集めるだけでも楽しい気分にさせてくれる。

キャラクターグッズとしての出来映えも素晴らしい

おしゃれも同時に楽しめる!

サンリオのグッズらしい色合いも魅力的だ

