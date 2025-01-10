¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ä¤êÅê¤²¶â¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡¡¡È¤â¤°¤â¤°¥¿¥¤¥à¡É¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¿©¤Ù¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Ä¡×¡ÖÆ±¤¸¤ä¤Ä¡×
¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê26¡áJAL¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶¥µ»¤ËÄ©¤àºÝ¤Î¸³Ã´¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¤«¤é¡Ö¸³Ã´¤®¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ËÌ¸ý¤Ï¡Öº£¤Ï¸³Ã´¤®¤¬Â¿¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö´Ö¿©¤Ç¥«¥¹¥Æ¥é¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¤«¤â¸³Ã´¤®¤Ç¡£¤¢¤È¶â¤Î¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÉþ¤È¤«¤âËè»î¹çÆ±¤¸¤â¤ÎÁª¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡×¤ÈÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Î²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤¬¡Ö¥Ñ¥ê¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Î»þ¤â¡¢È±¾þ¤ê¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÈô¤Ö¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¡¢¤Ò¤é¤Ò¤éÈô¤Ö¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤â¥é¥¤¥Ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥ï¡½¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èô¤ÓÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¤¬°ìÈÖ¶á¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¤Ï¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¿©¤Ù¤¿»þ¤ËÆüËÜµÏ¿¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÌ¸ý¡£¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇËè²ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¤ÏÆ±¤¸¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ËÌ¸ý¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ±¤¸¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£