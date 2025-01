マクドナルドのお子さま向けメニュー「ハッピーセット」に「きかんしゃトーマス」のおもちゃ全6種類が登場。

さらに、QRコードとおもちゃを読み取って、スマートフォンで遊べるオリジナルゲームも楽しめます☆

マクドナルド ハッピーセット「きかんしゃトーマス」

販売期間:

第1弾 2025年1月17日(金)〜2025年1月23日(木)

第2弾 2025年1月24日(金)〜2025年1月30日(木)

第3弾 2025年1月31日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:6種

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

2025年で原作出版80周年を迎える「きかんしゃトーマス」のおもちゃが、マクドナルドのお子さま向けメニュー「ハッピーセット」に登場。

「トーマス」と個性豊かな仲間たちの特徴を生かした、楽しい仕掛け(ギミック)のおもちゃが全部で6種類登場します!

「きかんしゃトーマス」の物語を想像しながら手転がしで車遊びするほか、色が変わったり、しゃぼん玉遊びができたりするおもちゃがラインナップ。

さらに、外箱のQRコードとおもちゃをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルのデジタルゲームも遊べます☆

第1弾

販売期間:2025年1月17日(金)〜2025年1月23日(木)

2025年1月17日から登場する「きかんしゃトーマス」のおもちゃは3種類。

スペシャルカラーや色が変わる「トーマス」のほか、回転するアームで遊べる「ひっぱれ!カーリー」もラインナップしています。

80周年スペシャル!金のトーマス

80周年を記念した、スペシャルバージョンな金色の「トーマス」

手押しで遊べる、機関車のおもちゃになっています!

ごし、ごし!トーマス

手押し車遊びができ、不思議な仕掛けがほどこされた「ごし、ごし!トーマス」

手の体温で温めると塗料の色が消え、車体の色が変わります☆

※温度によって塗料の見え方は変わります

ひっぱれ!カーリー

「トーマス」の仲間たちも「ハッピーセット」のおもちゃに登場。

「ひっぱれ!カーリー」は、360度回転するアームを上下に動かしたり、好きなものを釣り上げたりして遊べます!

第2弾

販売期間:2025年1月24日(金)〜2025年1月30日(木)

2025年1月24日から登場する第2弾のおもちゃには「ジェームズ」や「パーシー」「サンディー」も登場。

仲間たちの特徴をとらえたユニークなおもちゃで遊べます。

えんとつからしゃぼん玉!ジェームス

車体の底が取り外しでき、シャボン玉液入れになっている「えんとつからしゃぼん玉!ジェームス」

手押しの車遊びだけでなく、えんとつ部分をシャボン玉液につけて息を吹きかけると、シャボン玉でも遊べます☆

とびだせ!パーシー

手押しで遊ぶ「とびだせ!パーシー」は、勢いよく走りだすこともできるおもちゃ。

カギパーツを差し込んでつまみを押すと、「パーシー」が飛び出す仕組みです!

しゅっぱつ!トーマス&サンディー

「しゅっぱつ!トーマス&サンディー」は、「トーマス」と「サンディー」のパネルが飛び出すおもちゃ。

パネルを1つの駅舎の中にセットして、駅舎の屋根のつまみを押すと飛び出る仕掛けです☆

スマートフォンで遊べるオリジナルミニゲーム

ゲームプレイ可能期間:2025年1月17日(金) 5:00〜2025年2月28日(金) 23:59

遊び方:ハッピーセット「きかんしゃトーマス」の外箱のQRコードを読み込み、キャンペーンサイト起動させて、スマートフォンのカメラでおもちゃを読み込む

※QR コードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※おもちゃの箱にあるQR コードとおもちゃを使ってゲームを起動させます。

※マクドナルド公式アプリへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない方は無料会員登録を行ってからご利用ください。

ハッピーセット「きかんしゃトーマス」には、外箱のQRコードとおもちゃをスマートフォンで読み込むと遊べる、オリジナルミニゲームも用意しています。

第1弾のおもちゃでは、線路上にある障害物を避けてコインを集める「きかんしゃトーマスとなかまたち ゴーゴー!キャッチラン」が登場。

ステージが進むにつれて、走るスピードがアップし、障害物にぶつからないでどこまでいけるかの耐久ゲームで遊べます!

第2弾のおもちゃでは「きかんしゃトーマスとなかまたち ドキドキタイムアタック」が登場。

障害物を避けながら早くゴールを目指す、タイムアタック形式のゲームで遊べます。

第1弾と第2弾で違うゲームを楽しめるほか、おもちゃごとに登場するキャラクターや背景も変化。

複数のおもちゃを集めてみたくなる仕掛けが用意されています☆

手転がしで車遊びできるほか、楽しい仕掛けのある「トーマス」たちのおもちゃが6種類。

マクドナルドのハッピーセット「きかんしゃトーマス」は、2025年1月17日より販売です!

