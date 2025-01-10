Xbox「Developer Direct」が1月24日に配信。XboxやPC向けに開発中の新作タイトル情報などを発表
【Developer Direct】
1月24日3時 配信予定（日本時間）
1月24日3時 配信予定（日本時間）
マイクロソフトは、「Developer Direct」を日本時間1月24日3時に配信する。
「Developer Direct」はXbox Series X|S、PC、Game Pass プレイヤー向けに登場する新作ゲームの最新情報を配信する番組。
カナダのモントリオールにある Compulsion Games の「South of Midnight」、フランスのモンペリエにある Sandfall Interactive の「Clair Obscur: Expedition 33」、テキサス州のリチャードソンにある id Software の「DOOM: The Dark Ages」の紹介に加え、さらにサプライズで、とあるスタジオの最新ゲームの紹介も予定している。
📄Xbox Wire Japan 更新！- Xbox Japan (@Xbox_JP) January 10, 2025
日本時間 1 月 24 日 (金) 3:00 より、開発者が新作を自ら紹介する #DeveloperDirect 2025 をお届け！
『South of Midnight』、『DOOM: The Dark Ages』、『Clair Obscur: Expedition 33』などの開発状況をぜひチェックしてみてください！
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