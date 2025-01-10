【Developer Direct】
1月24日3時 配信予定（日本時間）

　マイクロソフトは、「Developer Direct」を日本時間1月24日3時に配信する。

　「Developer Direct」はXbox Series X|S、PC、Game Pass プレイヤー向けに登場する新作ゲームの最新情報を配信する番組。

　カナダのモントリオールにある Compulsion Games の「South of Midnight」、フランスのモンペリエにある Sandfall Interactive の「Clair Obscur: Expedition 33」、テキサス州のリチャードソンにある id Software の「DOOM: The Dark Ages」の紹介に加え、さらにサプライズで、とあるスタジオの最新ゲームの紹介も予定している。

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