日程:

・東京:2025年2月1日(土)〜3月9日(日)

・名古屋:2025年2月1日(土)〜2月24日(月・祝)

店舗:

・東京・池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店(東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階)

・愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店(愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック地下1階)

カフェサイトオープン:2025年1月10日(金)14:00

予約スタート:2025年1月10日(金)18:00

予約金:715円(税込)

※予約特典付き

※1申込につき、4席迄予約可

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の「すみっコぐらしカフェ〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜」が、東京と名古屋にて期間限定でオープン!

「すみっコぐらし」の新テーマ「喫茶すみっコでチョコレートフェア」をコンセプトにした、バレンタインデーの季節にぴったりな「すみっコ」たちのかわいいチョコレートメニューが楽しめる「すみっコぐらしカフェ」

かわいいメニューのほか、カフェオリジナルのグッズや特典も登場します。

2025年のバレンタインは「すみっコ」たちと一緒に、「喫茶すみっコ」のスペシャルメニューで甘いひとときが過ごせるカフェです☆

事前予約特典「香り付きポストカード」

事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約を利用してメニューを注文すると、「香り付きポストカード」全3種からランダムで1枚プレゼントされます!

チョコレートの香りが楽しめる、かわいいポストカードです。

※画像はイメージです

「すみっコぐらしカフェ〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜」メニュー

カフェでは、チョコレートに見立てたマッシュポテトと、ピンクのチーズソースでおめかしした「やま」がかわいいドリアやピンクのかわいいクリームシチューなどが販売されます。

また、チョコづくしの2段重ねケーキとミニパスタ+サイドドリンクがセットになった「喫茶すみっコ」のケーキセット、好きなキャラクターが選べる特製タルトもラインナップ。

ほかにもミニデザートやアイスチョコミルク、ほっとカフェラテなど、とことんスイートなチョコづくしのかわいらしいメニューが揃います。

※画像はイメージです

フード「やまのチーズドリアプレート」

価格:1,690円(税込)

チョコレートに見立てたマッシュポテトと「やま」のドリアがかわいいフードメニュー。

「やま」のてっぺんにはピンクのチーズソースがかかっています。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません

フード「パン店長のおすすめシチュー」

価格:1,690円(税込)

「パン店長」おすすめの「パン店長のおすすめシチュー」

ピンクのかわいいクリームシチューとバケットのセットです。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません

セットメニュー「喫茶すみっコのケーキセット」

価格:2,690円(税込)

チョコレートフェアにぴったりな2段重ねのケーキと、ごろごろミートボールソースのミニパスタ+サイドドリンクのセット。

サイドドリンクはコーヒー・紅茶・コーラ・オレンジ・ジンジャエールのアイスドリンクから選べます。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません

デザート「まめマスター特製タルトサンデー」

価格:各990円(税込)

アートの衣装をイメージした、チョコがけタルトのミニデザートです。

「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」「まめマスター」から選べます☆

※撮影用のぬいぐるみは付属しません

ドリンク「アイスチョコミルク」

価格:各990円(税込)

「喫茶すみっコ」特製アイスチョコミルク☆

選んだキャラクターの蓋POPが付いてきます。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません

ドリンク「ほっとカフェラテorほっとココア」

価格:990円(税込)

ほっと一息つける、ほっとカフェラテorほっとココア。

絵柄は2種よりランダムとなります。

※撮影用のぬいぐるみは付属しません

SIDE DRINK「コーヒー/紅茶(hot・ice)」

価格:各790円(税込)

集合アートのドリンクタグが添えられた、コーヒーや紅茶。

ホットでもアイスでも味わうことができます。

※ワンオーダー対象外メニュー

SIDE DRINK「コーラ、オレンジ、ジンジャーエール」

価格:各790円(税込)

サイドドリンクのコーラ、オレンジ、ジンジャエール。

集合アートのドリンクタグ付きです。

※ワンオーダー対象外メニュー

スーベニア「チャーム付きマドラー」

価格:1,045円(税込)

「すみっコぐらしカフェ〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜」のスーベニアグッズとして、チャーム付きマドラーが登場。

今回のテーマに身を包んだ、「すみっコ」たちのキュートなチャームが付いています☆

オリジナルグッズ

「すみっコぐらしカフェ〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜」限定のオリジナルグッズも多数ラインナップ。

ランダム仕様のアクリルキーホルダーやウッドマグネット、カフェタイムのお供にぴったりなコースターなどが販売されます。

アクリルキーホルダー

価格:825円(税込)

種類:ランダム5種

今回の「喫茶すみっコ」のおしゃれな衣装に身を包んだ「すみっコ」たちのアクリルキーホルダー。

ランダムなので、どの「すみっコ」かはお楽しみです☆

ウッドマグネット

価格:880円(税込)

種類:ランダム5種

ナチュラルであたたかな雰囲気のウッドマグネットです。

こちらもランダムなので、どの「すみっコ」のデザインになるかはお楽しみとなっています☆

アクリルクリップ

価格:770円(税込)

種類:ランダム5種

「すみっコ」たちが、さまざまなチョコレートからお顔をひょっこりと出しているキュートなアクリルクリップ。

全種類集めたくなるかわいらしさです☆

アクリルスタンド

価格:990円(税込)

種類:全5種

チョコレートスイーツになった「すみっコ」たちのアクリルスタンドです。

仲良しの「みにっコ」たちもいっしょにいます☆

マグカップ(ハートハンドル)

価格:1,980円(税込)

ラブリーなハート形の持ち手のマグカップ。

チョコレートや「すみっコ」たちが散りばめられた、おしゃれなデザインです。

白雲石コースター

価格:1,320円(税込)

毎日のコーヒータイムに使いたい、「すみっコ」たちのキュートな白雲石コースターです。

マグカップといっしょにそろえるのも素敵ですね☆

※画像はイメージです

バレンタインシーズンにぴったりの、チョコレートがいっぱいの期間限定の「すみっコぐらしカフェ」!

「すみっコぐらしカフェ〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜」は、東京「BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店」で2025年2月1日(土)から3月9日(日)まで、愛知「BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店」で2025年2月1日(土)から2月24日(月・祝)まで開催されます。

