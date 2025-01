ウェスティンホテル横浜が、大切な人との特別な時間を演出する「バレンタイン・プロモーション2025」を展開。

地元の恵を活かしたユニークなチョコレートや、バレンタイン限定のアフタヌーンティー&ディナープランが提供されます☆

ウェスティンホテル横浜「バレンタイン・プロモーション2025」

期間:2025年1月25日(土)より順次展開

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が、2025年のバレンタインに向けたプロモーションを展開。

大切な方と過ごす特別なひとときを彩る限定メニューが、館内の各レストランやロビーラウンジ、シュガー・マーチャントにて提供されます!

2025年のバレンタインには、大人の遊び心を感じさせる洗練されたチョコレートやストロベリーとチョコレートのピンクでコーディネートされたアフタヌーンティーなどを用意。

チョコレートをアクセントに取り入れたディナーコースも展開し、各料飲施設のシェフがこだわり抜いた限定メニューが提供されます。

また、ロビーラウンジでは、前菜とデザートを二人でシェアできるディナープラン「バレンタイン・エスプリ」を、一夜限りで用意。

ウェスティンホテル横浜の「バレンタイン・プロモーション2025」を詳しく紹介していきます☆

23階 シュガー・マーチャント「アーティスティックラブ」

販売期間:2025年1月25日(土)〜 ※売り切れ次第終了

ホテル23階の「シュガー・マーチャント」では、バレンタイン限定のチョコレートギフトが数量限定で販売されます。

2025年のバレンタインチョコレートコレクションは、「アーティスティックラブ」がテーマ。

大人の心をときめかせる洗練されたデザインに、小田原紅茶や湘南ゴールドなど、神奈川県の恵みを活かした豊かなフレーバーが特徴です☆

クリエイティビティと愛に溢れるバレンタインギフトで、特別なひとときを楽しめます!

シガーショコラ

価格:1,200円(税・サ込)

数量:限定50個

「シガーショコラ」は、シガーに見立てたスタイリッシュなデザインで、大人の遊び心を感じさせるチョコレート。

濃厚な味わいと洗練された見た目は、大切な人への贈り物や自分へのご褒美にぴったりです。

バレンタインボンボンショコラ

価格:

4個入り 2,000円(税・サ込)数量:限定50個6個入り 3,000円(税・サ込)数量:限定30個

フレーバー:

・4個入り ローズ&カカオパルプ、ラベンダー レモン、小田原紅茶 ラズベリー、湘南ゴールド プラリネノワゼット

・6個入り ローズ&カカオパルプ (2個)、ラベンダー レモン、小田原紅茶 ラズベリー(2個)、湘南ゴールド プラリネノワゼット

爽やかな柑橘や湘南ゴールド、小田原紅茶など、地元神奈川県の豊かな素材を活かした「バレンタインボンボンショコラ」

ここでしか味わえない、ユニークなフレーバーを詰め合わせた、4個入りと6個入りが用意されます。

アムール・ド・ショコラ

価格:4,000円(税・サ込)

数量:限定20個

チョコレートで作られたハート型の食べられるボックスに、神奈川県の地元食材を活かしたフレーバーチョコレート6個を詰め込んだとっておきのギフト。

バレンタイン期間限定のロマンティックなプレゼントとして、大切なひとときを彩ります!

※ハートのボックスの中身は「チョコレートボックス(6個入)」と同様の内容

チョコレートバークコレクション

価格:各2,000円(税・サ込)

数量:限定20個ずつ

フレーバー:

・ストロベリー&グラノーラ

・ダークチョコレート&フルーツ

・柚子&ナッツ

「チョコレートバークコレクション」は、シンプルながらクリエイティブで洗練された一品として、3つのバリエーションを用意。

「ストロベリー&グラノーラ」「ダークチョコレート&フルーツ」「柚子&ナッツ」のフレーバーを展開しています☆

23階 ロビーラウンジ「バレンタインセットメニュー『バレンタイン・エスプリ』」

日程:2025年2月14日(金)

時間:18:00〜20:30

料金:

バレンタインセットメニュー 12,000円(税・サ込)/ 2名

シャンパーニュ『ローラン・ペリエ ロゼ』グラス3,500円(税・サ込)/ 1杯

ロビーラウンジでは初となる、一夜限りの特別なバレンタインディナーセットメニュー「バレンタイン・エスプリ」を用意。

「大切な人と共有する時間」をテーマに、前菜とデザートをシェアスタイルで提供されます!

鮮やかな赤を基調としたストロベリーガスパチョやビーツを使用した前菜に、愛を象徴するハート形のボンボンショコラが、バレンタインのロマンチックな夜を彩るポイント。

メインディッシュには、大山鶏のグリルを1人ずつ贅沢にサーブされます。

さらに、ロゼシャンパン『ローラン・ペリエ ロゼ』とのペアリングが、ピンク色の泡とともに特別なひとときを演出。

大切な人と過ごす、心温まるバレンタインのセットメニューです☆

23階 ロビーラウンジ「バレンタイン アフタヌーンティー」

期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

時間:11:30〜 / 13:45〜 / 16:00〜(3部制・100分)

料金:平日 8,000円(税・サービス料込)/ 土日・祝 9,000円(税・サ込)

※飲み物のラストオーダーは30分前

2025年のバレンタインには、人気の「ストロベリーアフタヌーンティー」にチョコレートの魔法をプラスした、期間限定の「バレンタイン アフタヌーンティー」を用意。

スイーツには、濃厚なチョコレートが楽しめる「ストロベリータルト ショコラ バジル」を取り入れ、甘いムードを一層引き立てた内容です!

さらに、土日・祝日限定で登場する「バレンタインパフェ」では、チョコレートドームを割ると現れるロゼハートチョコがサプライズ感を演出。

セイボリーには、黒トリュフやカカオの贅沢な風味を生かした「クリスピーチョリソーとグリュイエールチーズのカカオサンドウィッチ」など、大人の味わいを取り入れたメニューが登場します。

ウェルカムドリンクの「ミルキーベリー」は、ストロベリーピューレとバタースコッチシロップの優しい甘さが広がる味わい。

バレンタインの特別なひとときを盛り上げ、大切な人と2025年だけのときめきあふれる体験を満喫できます☆

23階 ロビーラウンジ「バレンタインストロベリーアペリティーボ」

期間:2025年2月1日(土)〜2月14日(金)

時間:18:00〜21:00(120分制)

料金:3つのフリーフロープラン(120分制)

ライトプラン 8,000円(税・サ込)内容ノンアルコールスパークリングワイン、ノンアルコール赤・白 ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶25種スタンダードプラン 9,000円(税・サ込)内容:スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶25種プレミアムプラン 12,000円(税・サ込)内容:シャンパーニュ、赤ワイン、白ワイン、ソフトドリンク、コーヒー・紅茶25種

※飲み物のラストオーダーは30分前

夜のロビーラウンジでは、最上階からの煌めく夜景を背景に、苺尽くしの「恋する大人のストロベリーアペリティーボ」をバレンタイン仕様にして提供。

お酒を楽しむ、大人のための特別プランが楽しめます。

「苺 マルメロ ほうじ茶プリン」のスイーツやハート型のボンボンショコラをはじめ、フレッシュな苺をサンドした「いちごとクリームチーズのミニバーガー」など、趣向をこらした苺尽くしのメニューが登場。

飲み物は、苺と相性の良いシャンパーニュやソフトドリンクなど自由に楽しめる、3つのフリーフロープランが用意されています!

23階 アイアン・ベイ「バレンタインディナー『Flamed with Love (フレームド with ラブ)』」

期間:2025年2月7日(金)〜2月14日(金)※2025年2月10日(月)は定休日

時間:17:30〜22:00(L.O. 21:30)

料金:36,000円(税・サ込)/ 2名

23階のアイアン・ベイでは、煌めく夜景と薪火の香りが織りなす、季節限定の特別なバレンタインディナー「Flamed with Love」を提供。

メインディッシュには、熟成した国産牛フィレ肉をじっくり低温調理した後、薪火で香ばしく焼き上げた「国産牛フィレ肉の薪焼き 柑橘のオランデーズ 燻製ウイスキーソース」が登場します☆

爽やかな柑橘の香りが引き立つオランデーズソースと、燻製ウイスキーを効かせた深みのあるソースの2種類で楽しめる一皿です。

魚料理には、神奈川県産の新鮮な魚を使用した「神奈川県産金目鯛の串焼き 焦がしたネギと旨味のブイヨン」を用意。

地元の豊かな恵みを堪能いただける一皿に仕上げています!

最後に、ホワイトチョコレートとバラの芳醇な香りが広がるデザートで、バレンタインの締めくくりを華やかに演出するバレンタインディナーです☆

3階 ブラッスリー・デュ・ケ「アムール・ド・バレンタイン」

期間:2025年2月7日(金)〜2月14日(金)

時間:17:30〜22:00 (L.O. 21:30)

料金:24,000円(税・サ込)/ 2名

※期間中、通常の3コースメニューも用意

ブラッスリー・デュ・ケの2025年バレンタインは「恋人たちの特別なひととき」をテーマにした、バレンタインディナー「アムール・ド・バレンタイン」が登場。

前菜には、チョコレートのアクセントを効かせた濃厚な「フォアグラテリーヌ」を提供します。

魚料理には旬の鱈と白子を使用した、繊細で奥深い味わいの「鱈 白子のベニエ キャベツのソース」を用意。

メインディッシュでは、赤やピンクの彩りが美しいバレンタインにふさわしい鴨肉の一皿をご用意し、目にも楽しいひとときが楽しめるディナーです☆

デザートには、甘酸っぱいラズベリーソースが濃厚なチョコレートの甘さを引き立てる「チョコレートタルトを用意し、ロマンチックな余韻をお届け。

大切な人とともに、カジュアルで居心地の良い空間にて、心に残る特別な夜を過ごせます!

大切な人との特別な時間を演出する限定メニュープロモーションを、館内各施設にて順次展開。

ウェスティンホテル横浜の「バレンタイン・プロモーション2025」は、2025年1月25日より順次展開です☆

